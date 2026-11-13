'GH VIP 9': Listado completo de concursantes confirmados de la nueva edición del reality de Telecinco con famosos

Las puertas de la casa más famosa de la televisión está a punto de volver a abrir sus puertas. Con el final de 'Supervivientes All Stars' a la vuelta de la esquina, Telecinco ya tiene todo listo para el lanzamiento de la novena edición de 'GH VIP', que volverá a conducir Jorge Javier Vázquez.

Por ahora no se sabe más sobre el reality producido por Zeppelin TV ni quién acompañará a Jorge Javier Vázquez en las labores de presentación del programa y sus diferentes galas. Tampoco sabemos si se emitirán dos o tres galas a la semana siguiendo los pasos de 'Supervivientes'.

Por el momento, en El Televisero te avanzamos la lista de rostros famosos que participará en la novena edición de 'GH VIP' tras la confirmación de Arturo Requejo como primer concursante oficial.

Arturo Requejo

Arturo Requejo, primer concursante confirmado

El primer concursante confirmado por Telecinco para 'GH VIP 9' es Arturo Requejo. El de Irún se dio a conocer en 'GH 11', donde fue uno de los grandes protagonistas debido a su historia de amor con Indhira Khalvani. Posteriormente, se dejó ver en otros programas como 'Supervivientes' y 'Mujeres, hombres y viceversa'. Ahora 17 años después vuelve a la casa de 'GH VIP' con la intención de conquistar el maletín y ser uno de los grandes protagonistas.

"Estoy de vuelta. Entro a la casa de 'Gran Hermano' por tercera vez y he venido a darlo todo", recalca en su vídeo de presentación.

Karmele Marchante

Karmele Marchante, cerrada como concursante de 'GH VIP 9'

Tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva, Karmele Marchante será una de las concursantes estrella de 'GH VIP 9'. La veterana periodista será la concursante más longeva de la historia del reality a sus 80 años de edad superando a exconcursantes como la cantante Karina o la comunicadora mexicana Laura Bozzo, que formaron parte de 'GH VIP 8' en 2023.

Un enorme reto en su haber televisivo que Karmele asume con vértigo y entusiasmo después de su reciente regreso a Telecinco de la mano de 'De Viernes' y 'De lunes a viernes', donde colaboró hace escasos meses demostrando que conserva intacta su telegenia y la arrolladora personalidad de su etapa en 'Sálvame'. Será su tercer reality tras haber participado en 'Supervivientes' y en 'Campamento de verano'.

Pipi Estrada

Pipi Estrada

Otro que entrará a convivir a la casa de 'GH VIP 9' será Pipi Estrada. El colaborador de 'Fiesta' y 'El chiringuito' dejará por un tiempo los platós de Telecinco para probar suerte de nuevo como concursante de un reality tras haber participado tanto en 'Supervivientes' como en 'Pesadilla en El Paraíso'.

El periodista deportivo ganó además mucha fama a raíz de su noviazgo con Terelu Campos. Además ha pasado por numerosos programas de televisión como 'Mujeres, hombres y viceversa' y 'Sálvame', lo que le ha permitido tocar todos muchos palos.

Paloma González

Paloma González

Quien se estrenará en esto de los realitys será Paloma González. La estilista y actual colaboradora de 'La tarde se mueve' será otra de las concursantes de 'GH VIP 9'. Actualmente es un rostro muy reconocido de la cadena pues suele participar dando su opinión sobre los estilismos y vestuarios de los famosos en diferentes alfombras rojas, bodas y demás celebraciones.

Paloma González se dio a conocer tras su fichaje por 'Cámbiame', programa en el que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Natalia Ferviú. Recientemente también ha tenido una guerra abierta con otro de los jueces del extinto programa de Telecinco, Pelayo Díaz.

Katrin Ortega

Katrin Ortega, de ser la alcaldesa más votada a concursante de 'GH VIP'

La política también estará representada en 'GH VIP 9' con Katrin Ortega. La alcaldesa más votada de España deja por unos meses su trabajo como alcaldesa de Parauta (Málaga) para dar el salto definitivo a la televisión después de haber aparecido en programas de Telecinco como 'El programa de Ana Rosa' tras saltar a los medios por su decisión de abandonar el PSOE, partido con el que logró el 88,13% de los votos en las elecciones municipales de 2023, por no estar de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez.

Raquel Mosquera

Otra vieja conocida de los realitys de Telecinco y de sus programas es Raquel Mosquera. La peluquera y viuda de Pedro Carrasco debutará en un reality con cámaras 24 horas después de haber participado en dos ocasiones en 'Supervivientes' . En 2018 llegó a ser tercera finalista del programa de aventuras y en su segundo intento en 2023 solo aguantó cuatro semanas en la isla. También ha participado en otros programas como 'Expedición Imposible' en Cuatro y en '¡Mira quién salta!' en Telecinco.

Más allá de los realitys, Raquel Mosquera ha sido una habitual colaboradora de televisión en diferentes programas de Telecinco como 'A tu lado', 'Mujeres, hombres y viceversa', 'Viva la vida' o 'Fiesta' así como numerosas entrevistas en 'Salsa Rosa', 'Deluxe' y 'De Viernes'.

Cristina Porta

Pero si hay alguien que controla el género de los realitys es Cristina Porta. La periodista vuelve a la casa más famosa de la televisión tras haber participado en 'Secret Story'. A raíz de su paso por aquel reality, Porta se hizo un hueco como colaboradora de programas como 'Ya son las ocho' y posteriormente en 'Sálvame'. Después volvió a participar en otro reality como '¡Vaya Vacaciones!', del cual resultó ganadora junto a Jorge Pérez.

Después, Cristina Porta abandonó nuestro país y cruzó el charco instalándose en Miami, donde participó en 'La casa de los famosos 4' y después en 'Top Chef VIP', programa del que resultó también vencedora. Después se incorporó al programa 'La mesa caliente' como colaboradora y copresentadora. El pasado verano regresó a España como colaboradora de 'Fiesta'.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini vuelve a 'GH VIP'

Y con quien coincidirá Cristina Porta en la casa de Tres Cantos es con Gianmarco Onestini, que fue su cuñado a raíz de su relación con su hermano Luca. El italiano vuelve a probar suerte como concursante de 'GH VIP' tras haber participado en su séptima edición y después de haber pasado también por otros realitys como 'El tiempo del descuento', del cual resultó ganadora, así como 'Supervivientes 2021'.