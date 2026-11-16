'GH VIP 9': Listado completo con los concursantes famosos confirmados de la nueva edición del reality de Telecinco

Las puertas de la casa más famosa de la televisión está a punto de volver a abrir sus puertas. Con el final de 'Supervivientes All Stars', Telecinco ya tiene todo listo para el lanzamiento de la novena edición de 'GH VIP', que volverá a conducir Jorge Javier Vázquez.

Será este miércoles 18 de noviembre cuando arranque oficialmente la nueva edición del reality después de que Telecinco haya tenido que adelantar su lanzamiento un día por la emisión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que organizará la Academia de la Televisión.

Asimismo, Telecinco ha confirmado que también ofrecerá junto a Cuatro el debate a cuatro que se realizará el jueves 26 de noviembre, por lo que al menos las dos primeras galas de 'GH VIP 9' se emitirán en la noche del miércoles y no en su noche tradicional de los realitys debido a los dos debates electorales.

Jorge Javier Vázquez conducirá la gala de los jueves mientras que Ion Aramendi se encargará de presentar los debates en la noche de los domingos. Asimismo, Mediaset ha avanzado que Adara Molinero debutará como presentadora en 'GH: al otro lado de la casa', un programa semanal exclusivo de Mediaset Infinity en el que hablará con los expulsados y con rostros que han formado parte de la historia del reality.

Por el momento, en El Televisero te resumimos la lista de rostros famosos que participará en la novena edición de 'GH VIP' que Telecinco está confirmando en sus diferentes magacines y programas:

Arturo Requejo

Arturo Requejo, primer concursante confirmado

El primer concursante confirmado por Telecinco para 'GH VIP 9' es Arturo Requejo. El de Irún se dio a conocer en 'GH 11', donde fue uno de los grandes protagonistas debido a su historia de amor con Indhira Khalvani. Posteriormente, se dejó ver en otros programas como 'Supervivientes' y 'Mujeres, hombres y viceversa'. Ahora 17 años después vuelve a la casa de 'GH VIP' con la intención de conquistar el maletín y ser uno de los grandes protagonistas.

"Estoy de vuelta. Entro a la casa de 'Gran Hermano' por tercera vez y he venido a darlo todo", recalca en su vídeo de presentación.

Karmele Marchante

Karmele Marchante, cerrada como concursante de 'GH VIP 9'

Tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva, Karmele Marchante será una de las concursantes estrella de 'GH VIP 9'. La veterana periodista será la concursante más longeva de la historia del reality a sus 80 años de edad superando a exconcursantes como la cantante Karina o la comunicadora mexicana Laura Bozzo, que formaron parte de 'GH VIP 8' en 2023.

Un enorme reto en su haber televisivo que Karmele asume con vértigo y entusiasmo después de su reciente regreso a Telecinco de la mano de 'De Viernes' y 'De lunes a viernes', donde colaboró hace escasos meses demostrando que conserva intacta su telegenia y la arrolladora personalidad de su etapa en 'Sálvame'. Será su tercer reality tras haber participado en 'Supervivientes' y en 'Campamento de verano'.

Pipi Estrada

Pipi Estrada

Otro que entrará a convivir a la casa de 'GH VIP 9' será Pipi Estrada. El colaborador de 'Fiesta' y 'El chiringuito' dejará por un tiempo los platós de Telecinco para probar suerte de nuevo como concursante de un reality tras haber participado tanto en 'Supervivientes' como en 'Pesadilla en El Paraíso'.

El periodista deportivo ganó además mucha fama a raíz de su noviazgo con Terelu Campos. Además ha pasado por numerosos programas de televisión como 'Mujeres, hombres y viceversa' y 'Sálvame', lo que le ha permitido tocar todos muchos palos.

Paloma González

Paloma González

Quien se estrenará en esto de los realitys será Paloma González. La estilista y actual colaboradora de 'La tarde se mueve' será otra de las concursantes de 'GH VIP 9'. Actualmente es un rostro muy reconocido de la cadena pues suele participar dando su opinión sobre los estilismos y vestuarios de los famosos en diferentes alfombras rojas, bodas y demás celebraciones.

Paloma González se dio a conocer tras su fichaje por 'Cámbiame', programa en el que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Natalia Ferviú. Recientemente también ha tenido una guerra abierta con otro de los jueces del extinto programa de Telecinco, Pelayo Díaz.

Katrin Ortega

Katrin Ortega, de ser la alcaldesa más votada a concursante de 'GH VIP'

La política también estará representada en 'GH VIP 9' con Katrin Ortega. La alcaldesa más votada de España deja por unos meses su trabajo como alcaldesa de Parauta (Málaga) para dar el salto definitivo a la televisión después de haber aparecido en programas de Telecinco como 'El programa de Ana Rosa' tras saltar a los medios por su decisión de abandonar el PSOE, partido con el que logró el 88,13% de los votos en las elecciones municipales de 2023, por no estar de acuerdo con las políticas de Pedro Sánchez.

Raquel Mosquera

Otra vieja conocida de los realitys de Telecinco y de sus programas es Raquel Mosquera. La peluquera y viuda de Pedro Carrasco debutará en un reality con cámaras 24 horas después de haber participado en dos ocasiones en 'Supervivientes' . En 2018 llegó a ser tercera finalista del programa de aventuras y en su segundo intento en 2023 solo aguantó cuatro semanas en la isla. También ha participado en otros programas como 'Expedición Imposible' en Cuatro y en '¡Mira quién salta!' en Telecinco.

Más allá de los realitys, Raquel Mosquera ha sido una habitual colaboradora de televisión en diferentes programas de Telecinco como 'A tu lado', 'Mujeres, hombres y viceversa', 'Viva la vida' o 'Fiesta' así como numerosas entrevistas en 'Salsa Rosa', 'Deluxe' y 'De Viernes'.

Cristina Porta

Pero si hay alguien que controla el género de los realitys es Cristina Porta. La periodista vuelve a la casa más famosa de la televisión tras haber participado en 'Secret Story'. A raíz de su paso por aquel reality, Porta se hizo un hueco como colaboradora de programas como 'Ya son las ocho' y posteriormente en 'Sálvame'. Después volvió a participar en otro reality como '¡Vaya Vacaciones!', del cual resultó ganadora junto a Jorge Pérez.

Después, Cristina Porta abandonó nuestro país y cruzó el charco instalándose en Miami, donde participó en 'La casa de los famosos 4' y después en 'Top Chef VIP', programa del que resultó también vencedora. Después se incorporó al programa 'La mesa caliente' como colaboradora y copresentadora. El pasado verano regresó a España como colaboradora de 'Fiesta'.

Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini vuelve a 'GH VIP'

Y con quien coincidirá Cristina Porta en la casa de Tres Cantos es con Gianmarco Onestini, que fue su cuñado a raíz de su relación con su hermano Luca. El italiano vuelve a probar suerte como concursante de 'GH VIP' tras haber participado en su séptima edición y después de haber pasado también por otros realitys como 'El tiempo del descuento', del cual resultó ganadora, así como 'Supervivientes 2021'.

Belén Esteban

Belén Esteban, concursante confirmada de 'GH VIP 9'

Es sin duda la gran sorpresa y el gran bombazo de esta edición. Tras muchos rumores sobre el papel que podría jugar Belén Esteban en 'GH VIP 9', la colaboradora confirmó en su última visita a 'De Viernes' que se incorpora al casting como concursante oficial. De esta forma, Belén regresa al reality en el que triunfó al alzarse como ganadora en su tercera edición.

Por entonces era una de las grandes estrellas de Telecinco. Ahora su situación es muy diferente. 'GH VIP' supone el regreso definitivo de Belén a Telecinco después de tres años y medio en el que ha estado vetada tras la cancelación de 'Sálvame' junto al resto de sus compañeros. Lo hace además envuelta en la polémica guerra con el clan Janeiro a raíz de las declaraciones de Juls el pasado verano.

Carlos Corbacho

Carlos Corbacho

Como no hay reality sin que el universo Cantora y el clan Pantoja no esté representado, este 'GH VIP' no iba a ser menos. En esta ocasión será Carlos Corbacho quien entre a la casa más famosa de la televisión. El ex trabajador de Cantora suma así un nuevo proyecto en televisión después de que en los últimos meses haya sido un asiduo de los platós de Telecinco como invitado en 'De Viernes' y los especiales de 'El precio de...' centrados en la finca de Isabel Pantoja.

Asimismo, Corbacho formó parte del equipo de colaboradores de 'De lunes a viernes'. Ahora en la casa le tocará convivir con viejos amigos de Isabel Pantoja y con otros rostros como Karmele Marchante con quien coincidió en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona.

Raquel Bollo

Otra de las que sabe perfectamente lo que es convivir las 24 horas en la casa de 'Gran Hermano' es Raquel Bollo. La colaboradora vuelve a la casa tras haber participado en 'GH VIP 4' y de haber concursado también en otros realitys como 'Acorralados' y 'Supervivientes'.

Con su participación en esta edición, Raquel Bollo se encontrará en la casa a una vieja amiga y compañera como Belén Esteban. También a otros ex colaboradores de 'Sálvame' como Karmele Marchante o Pipi Estrada. ¿Cómo será el reencuentro entre todos ellos?

Robert Mendoza

Robert Mendoza es posiblemente uno de los concursantes más desconocidos del casting de 'GH VIP 9'. Es un violinista que ha alcanzado la fama a raíz de su relación con Jessica Bueno, ex concursante de 'GH VIP 8' y de 'Supervivientes 2011' y 'Supervivientes All Stars 2'.

Es un arreglista y productor musical onubense que se ha hecho viral gracias a su talento fusionando a menudo el violín con la electrónica. Cuenta con varios temas y álbumes de versiones publicados, acumula más de cien mil oyentes mensuales en Spotify y ha hecho numerosos conciertos y actuaciones en directo en España y en el extranjero.

* La lista se irá actualizando según vaya Telecinco confirmando sus nombres en los diferentes programas