'GH VIP 9': Lista completa de concursantes famosos de la nueva edición del reality de Telecinco

Las puertas de la casa más famosa de la televisión está a punto de volver a abrir sus puertas. Con el final de 'Supervivientes All Stars' a la vuelta de la esquina, Telecinco ya tiene todo listo para el lanzamiento de la novena edición de 'GH VIP', que volverá a conducir Jorge Javier Vázquez.

Por ahora no se sabe más sobre el reality producido por Zeppelin TV ni quién acompañará a Jorge Javier Vázquez en las labores de presentación del programa y sus diferentes galas. Tampoco sabemos si se emitirán dos o tres galas a la semana siguiendo los pasos de 'Supervivientes'.

Por el momento, en El Televisero te avanzamos la lista de rostros famosos que participará en la novena edición de 'GH VIP' tras la confirmación de Arturo Requejo como primer concursante oficial.

Arturo Requejo

Arturo Requejo, primer concursante confirmado

El primer concursante confirmado por Telecinco para 'GH VIP 9' es Arturo Requejo. El de Irún se dio a conocer en 'GH 11', donde fue uno de los grandes protagonistas debido a su historia de amor con Indhira Khalvani. Posteriormente, se dejó ver en otros programas como 'Supervivientes' y 'Mujeres, hombres y viceversa'. Ahora 17 años después vuelve a la casa de 'GH VIP' con la intención de conquistar el maletín y ser uno de los grandes protagonistas.

"Estoy de vuelta. Entro a la casa de 'Gran Hermano' por tercera vez y he venido a darlo todo", recalca en su vídeo de presentación.

Karmele Marchante

Karmele Marchante, cerrada como concursante de 'GH VIP 9'

Tal y como avanzamos en El Televisero en exclusiva, Karmele Marchante será una de las concursantes estrella de 'GH VIP 9'. La veterana periodista será la concursante más longeva de la historia del reality a sus 80 años de edad superando a exconcursantes como la cantante Karina o la comunicadora mexicana Laura Bozzo, que formaron parte de 'GH VIP 8' en 2023.

Un enorme reto en su haber televisivo que Karmele asume con vértigo y entusiasmo después de su reciente regreso a Telecinco de la mano de 'De Viernes' y 'De lunes a viernes', donde colaboró hace escasos meses demostrando que conserva intacta su telegenia y la arrolladora personalidad de su etapa en 'Sálvame'. Será su tercer reality tras haber participado en 'Supervivientes' y en 'Campamento de verano'.

Paloma González

Paloma González

Quien se estrenará en esto de los realitys será Paloma González. La estilista y actual colaboradora de 'La tarde se mueve' será otra de las concursantes de 'GH VIP 9' según ha avanzado El Confi TV. Actualmente es un rostro muy reconocido de la cadena pues suele participar dando su opinión sobre los estilismos y vestuarios de los famosos en diferentes alfombras rojas, bodas y demás celebraciones.

Paloma González se dio a conocer tras su fichaje por 'Cámbiame', programa en el que mantuvo un fuerte enfrentamiento con Natalia Ferviú. Recientemente también ha tenido una guerra abierta con otro de los jueces del extinto programa de Telecinco, Pelayo Díaz.

Raquel Bollo

Raquel Bollo

Según ha publicado Informalia, otra de las concursantes de 'GH VIP 9' será Raquel Bollo. La colaboradora de televisión volverá así al reality después de haber participado en la cuarta edición del formato donde coincidió con Rosa Benito o Carlos Lozano, en la que fue la novena expulsada. Raquel Bollo tiene gran experiencia en realitys pues también ha pasado por otros formatos como 'Supervivientes' o 'Acorralados'.

Raquel Bollo vuelve así a un reality tras su regreso a Telecinco como colaboradora de 'Fiesta' y haber dado varias entrevistas en 'De Viernes' y haber sido la defensora de sus hijos en 'Supervivientes' después de que en el pasado fuera una de las colaboradoras más reconocidas de 'Sálvame' o 'A tu lado'.

Carlos Corbacho

Carlos Corbacho

En la casa de 'GH VIP 9', Karmele Marchante coincidirá con alguien que ha sido su compañero en 'De lunes a viernes'. Y es que según ha publicado 20 minutos, otro de los concursantes del reality será Carlos Corbacho, ex trabajador de Isabel Pantoja y que colaborara en el programa que presentaron Beatriz Archidona y Santi Acosta este verano en sus tardes.

Con ello, Carlos Corbacho se estrenará como participante de un reality sumándose así a todo el universo relacionado con el clan Pantoja y ex trabajadores de Cantora que han probado suerte en los realitys como es el caso de Laura Cuevas, que ha participado recientemente en 'Supervivientes All Stars' o Dulce Lapiedra que pasó también por 'Supervivientes'.