Telecinco tenía previsto en un principio ofrecer 'GH VIP: la casa en directo' este jueves tras la retransmisión del debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau que organiza la Academia de la Televisión. Sin embargo, tal y como anunció Jorge Javier Vázquez este miércoles, finalmente la cadena de Mediaset ofrecerá una gala especial del reality bajo la marca 'GH VIP: Última hora'.

De este modo, una vez concluya la emisión del debate a cuatro y mientras el resto de cadenas analizan todo lo acontecido en él en sus programas especiales, Telecinco optará por una entrega especial de 'GH VIP 9' que presentará Ion Aramendi en directo a partir de las 0:00 horas.

Esta entrega de 'GH VIP' contará con Belén Esteban como gran protagonista después de que la colaboradora decidiera abandonar definitivamente la casa de Tres Cantos tras una semana de convivencia. En este programa, la de Paracuellos del Jarama se reencontrará con Alejandra Rubio, quien ha sido muy crítica con ella en las últimas semanas y que también ha cuestionado su paso por el reality.

Asimismo, Belén Esteban verá y comentará todas las reacciones ha suscitado su 'expulsión' de la casa. Además, el programa ofrecerá imágenes inéditas del encontronazo que protagonizó anoche con Pipi Estrada. Y además, Belén Esteban conectará en directo con la casa para despedirse de todos sus compañeros.

'GH VIP: Última hora' mostrará también las reacciones de los concursantes a las explosivas nominaciones de anoche, en las que ya comenzaron a perfilarse los distintos bandos dentro de la casa. Asimismo, se desvelará los primeros porcentajes de votos recibidos por los cinco nominados: Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Lía Romero, Pipi Estrada y Raquel Mosquera.

La gala especial del reality concluirá por si fuera poco con la salvación de uno de los nominados. Así, el que menor porcentaje de votos haya acumulado hasta ese momento saldrá de la lista de nominados y podrá respirar tranquilo.