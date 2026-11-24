Este lunes, 23 de noviembre, RTVE ha organizado y emitido el 'Debate a ocho' de cara a las elecciones generales del 29N. Aprovechando la ocasión, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, quiso reivindicar el papel de la televisión pública actual frente los ataques y acusaciones de dirigentes del PP y Vox. Algunos incluso han llegado a amenazar con "cerrarla" si llegan al poder.

Esta defensa de la corporación pública llegó horas después de que Alberto Núñez Feijóo comparara a RTVE con "la televisión norcoreana". Lo hizo en 'Espejo Público', donde fue entrevistado este mismo lunes por Susanna Griso. Al ser preguntado por sus planes con RTVE si llega a ser presidente del Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre, el líder del PP aseguró lo siguiente: "TVE parece una televisión norcoreana y tenemos que volver a cumplir la ley".

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Pero el político gallego fue más allá en sus críticas: "Hay una serie de productoras que se están forrando con dinero público con independencia de su audiencia y los informativos son una vergüenza". De esta forma, dejó caer que habrá un desmantelamiento de la Corporación si consigue los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno, algo que no logrará si depende de ERC, como así dejó claro Gabriel Rufián en el 'Debate a ocho', donde no dudó en salir en defensa de RTVE.

Gabriel Rufián sale en defensa de RTVE tras los ataques de la derecha y ultraderecha

En un momento dado de la intervención de Ester Muñoz, la portavoz del PP, Gabriel Rufián le espetó: "¡Pero si queréis cerrar esta tele!". "Esta tele no se podía ver cuando gobernabais vosotros. Este señor se va a ir a la calle si gobernáis", añadió el político catalán, señalando a Xabier Fortes, el moderador del debate. Sobre la actual RTVE, confesó que "me parece una tele digna, no lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Popular, que daba vergüenza ver la televisión española".

Gabriel Rufián (ERC) “¡Pero si queréis cerrar esta tele!”



Esther Muñoz (PP): “Lo que queremos es que esta tele cumpla la ley” #DebateA8RTVE pic.twitter.com/wwWMws5Cvu — Pablo (@pabloo_c5) November 23, 2026

Además de Ester Muñoz por el PP y Gabriel Rufián por ERC, también participaron en el 'Debate a ocho' Patxi López por el PSOE, Pepa Millán por Vox, Emilio Delgado por Frente Amplio, Miriam Nogueras por Junts, Oskar Matute por EH Bildu y Maribel Vaquero por el PNV. Aunque se vieron dos bandos muy diferenciados: el de la izquierda y el de la derecha. Ambos bloques protagonizaron varios rifirrafes, como cuando salió a relucir el tema de ETA.

En otro instante del encuentro de portavoces, Pepa Millán acusó a Patxi López de pasarse "toda la campaña diciendo que nosotros damos miedo, pero lo que realmente le da miedo a la gente es lo que ya han hecho todos ustedes juntos. Acabamos de oír hablar al representante de esta organización, de Bildu, el brazo político de ETA, hablar del clima sociopolítico. Esto es lo que ha colocado el Partido Socialista al frente de la dirección del Estado. Y a usted, señor López, le debería dar vergüenza".

Unas afirmaciones a las que respondió con dureza Gabriel Rufián: "Se está refiriendo a una persona que ha portado féretros de compañeros… No puede decirle a un partido que ha portado féretros de compañeros suyos, igual que el Partido Popular, que es amigo de no sé quién. O sea, un poco de respeto".

También Emilio Delgado, portavoz de Frente Amplio respondió a la política de Vox: "Yo a la gente de Bildu no le he visto azuzar a dar palizas a los migrantes en Torre Pacheco. A ustedes sí. Yo a la gente de Bildu no le he visto concentrarse con neonazis delante de centros de menores, de niños que están aquí solos, que no tienen a nadie. Ustedes sí. Ustedes han dado asco los últimos cuatro años, han hecho lo más abyecto que puede hacer un político, que es poner a personas indefensas en frente de la marabunta para que los linchen".