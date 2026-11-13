Frenan a Isabel Rábago en Antena 3 por cómo califica la entrevista de Manu Sánchez a Pedro Sánchez en 'El Perro Andaluz': "Es injusto"

La entrevista de Manu Sánchez a Pedro Sánchez en 'El Perro Andaluz' de RTVE levantó una crítica clamorosa por ser incisiva pero a su vez humorística. La charla albergó momentos incómodos, preguntas tensas y, en paralelo, un toque de comicidad esencial en este formato de La 1. Sin embargo, Isabel Rábago se ha situado en las antípodas con respecto a esta opinión generalizada.

El candidato a la reelección habló sin remilgos de la dimisión de Óscar Puente tras las dos tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda; afrontó las desproporcionadas cargas policiales que se vieron en la huelga general del miércoles y las voces que piden el cese de Marlaska como ministro de Interior; abordó las joyas de Zapatero y la crisis de Ceuta; y se pronunció sobre Ábalos, Cerdán y Koldo. En definitiva, no se dejó ni un tema en el tintero.

Pues bien, esta intervención en 'El perro andaluz', que arrasó en audiencias con récord histórico, ha sido recogida en 'Espejo Público', donde Susanna Griso ha hecho una puntualización que se ha entendido como un reproche velado a Sánchez: "Tercera entrevista en RTVE en pocos meses". "Está jugando en casa todo el rato", han comentado en el plató, deslizando un cierto malestar por no aceptar, de momento, las invitaciones del programa de Antena 3.

Acto seguido, la presentadora ha puesto el acento en las palabras de Pedro Sánchez sobre la "quebrada" seguridad en la alta velocidad, con las que prometió la implantación total del sistema RTMS2, el que aconseja la UE, para reemplazar el LZB, cuyo fallo desembocó en el trágico siniestro de Toledo. En ese sentido, Griso ha recordado que desde Bruselas ya habían dado un "tirón de orejas" por la tardanza en implementarlo, e Isabel Rábago ha aprovechado este pie para pronunciarse sobre la entrevista de Manu Sánchez.

"No le preguntó que Europa está investigando dónde han ido los fondos que estaba obligado a invertir. Es una entrevista masaje, evidentemente en TVE, porque este señor creo que a Antena 3 no viene, ¿no?", ha verbalizado de entrada la periodista, descalificando así la labor del humorista sevillano. "Estamos a la espera de que responda. Mi equipo no ha perdido la esperanza, pero yo sí", ha replicado Susanna Griso ante esa cuestión. "Si esperamos más, acaba la campaña", ha ironizado Rábago.

"Cuando él está en una entrevista cómoda, lo que hace es repetir todos los mantras que lleva repitiendo", ha continuado la también abogada, señalando que Manu Sánchez no planteó "ni una pregunta incómoda" al Presidente del Gobierno. En ese momento, Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', le ha confrontado de raíz: "Volvemos a poner el foco de nuevo en el entrevistador. Pongámoslo en el entrevistado".

Por su parte, Isabel Rábago ha respondido que ella era absolutamente libre de colocarlo donde considerara oportuno, y López no se ha quedado callada: "Me parece injusto y, como me parece injusto, te lo digo. A mí me parece injusto que estemos todo el día juzgando al entrevistador. Hay que ver lo que ha hecho el entrevistado", ha defendido.

El encontronazo entre Rábago y Gema López se ha zanjado ahí, pero entonces Susanna Griso ha tomado la palabra para criticar que Sánchez afirmara en 'El Perro Andaluz' que Marlaska es el mejor ministro de Interior de la historia, equiparándolo a Rubalcaba: "Es muy grave y una tomadura de pelo a la gente y a toda la izquierda. Dice que, cuantas más reprobaciones, más le gusta y que es su ojo derecho... Es una burla al Parlamento y a todos los grupos políticos".