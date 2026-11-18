'First Dates' lleva meses viviendo continuos vaivenes en la programación de Telecinco. Y es que después de haber llegado a desaparecer su tira diaria de la parrilla, el dating show ha pasado a ocupar un hueco en el access prime time de la cadena de lunes a miércoles y los viernes como telonero de 'De Viernes'.

También durante varias semanas, la cadena principal de Mediaset optó por ofrecer maratones del programa que presenta Carlos Sobera en la noche de los sábados. Pero tras sus discretas audiencias, el grupo audiovisual dio marcha atrás y decidió retirarlos. Pues bien, esta semana, el espacio producido por Warner ITVP pierde peso en la programación de nuevo con un obligado recorte.

Y es que debido al estreno de 'GH VIP 9' este miércoles a las 21:45 horas, Telecinco suspenderá la emisión de 'First Dates' para arrancar el reality presentado por Jorge Javier Vázquez justo después de 'Informativos Telecinco'. Por si fuera poco, con la retransmisión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el programa de citas también desaparecerá del access del jueves.

De este modo, esta semana 'First Dates' pierde uno de sus días de emisión pues cabe recordar que los jueves ya no se emitía para poder arrancar 'Supervivientes All Stars' a las 22:00 horas. Y el mismo esquema se producirá la próxima semana con 'GH VIP' manteniéndose en la noche del miércoles y el debate a cuatro que está programado para el jueves 26 de noviembre.

Por ello, 'First Dates' únicamente contará con tres emisiones en total estas dos próximas semanas, tras las entregas del lunes y martes antes de 'La Isla de las Tentaciones' y la que precederá a 'De Viernes'. Mientras que el sábado Telecinco volverá a cambiar su programación, pues después de haber apostado por un especial de 'De Sábado' la semana pasada, a partir de este 21 de noviembre la cadena recuperará el contenedor 'Cine 5 Estrellas'.

El regreso del cine a Telecinco coincide además con la emisión de la saga completa de 'The Equalizer' protagonizada por Denzel Washington, tal y como ya anuncia Mediaset. Así, la primera parte de la taquillera franquicia se emitirá este mismo sábado a partir de las 22:00 horas. Por último, el domingo 22 se estrenará el primer debate de 'GH VIP 9', que comprenderá desde las 22:00 hasta las 02:00 horas.

Así queda la programación de prime time de Telecinco esta semana:

Miércoles 18 de noviembre

22:00 horas - 'Gran Hermano VIP 9' (Estreno)

Jueves 19 de noviembre

22:00 horas - Cara a cara: Pedro Sánchez-Alberto Núñez Feijóo

Viernes 20 de noviembre

21:50 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'De Viernes'

Sábado 21 de noviembre

22:00 horas - Cine 5 Estrellas: 'The Equalizer'

Domingo 22 de noviembre