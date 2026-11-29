Antonio García Ferreras ha intervenido en la última entrega de 'LaSexta Xplica' para dar su opinión sobre el polémico viaje de Alberto Núñez Feijóo a Ceuta durante la jornada de reflexión. Según ha explicado el presentador, José Yélamo, las imágenes que ha publicado El Foro de Ceuta, del líder político paseando por la ciudad autónoma, "son sorprendentes y son atípicas. Vemos a un candidato el día de reflexión haciéndose fotos con ciudadanos y con vecinos de Ceuta".

Sin embargo, el presentador de 'Al Rojo Vivo' ha salido en defensa del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno frente a las críticas recibidas: "No me genera ningún tipo de indignación ni de cabreo. Creo, además, que estamos un poquito anticuados", ya que, según ha recordado, "en muchas democracias muy consolidadas el día de reflexión ni existe y el mismo día de votación puede haber gente reclamando el voto y actúan con normalidad y se publican las encuestas. Yo creo que habría que darle una pensada a todo eso".

Sobre el viaje de Feijóo a la ciudad autónoma, Ferreras dice estar "seguro de que la gente de Ceuta lo ha agradecido". Otra cosa es que "hubiera hecho declaraciones reclamando el voto y pidiendo el fin de este Gobierno lo que me parecería, evidentemente, algo impresentable e inaceptable". E insiste en que el político gallego "ha ido a Ceuta, igual que otros han hecho deporte, otros se han ido a una discoteca a bailar y otros han paseado. Evidentemente, todo el mundo es lo suficientemente maduro para saber qué quiere Feijóo, qué quiere Sánchez, qué quiere Ada Colau y qué quiere Santiago Abascal".

Ferreras: "Si el PP pierde las elecciones no será porque ha hecho una mala campaña"

Por otro lado, el periodista también ha opinado sobre la campaña electoral del Partido Popular: "Si el PP no suma y pierde las elecciones no será porque ha hecho una mala campaña. Esta no es la campaña del 'veranito azul', es una buena campaña, con un punto también de modernidad, intentando llegar a los más jóvenes. No es habitual que el PP haga buenas campañas, esta yo creo que ha sido una muy buena campaña".

Además, a juicio de García Ferreras, este es "el segundo cara a cara que gana, pero no que gana, que apabulla". Y también ha señalado "los ciclos": "El ciclo de elecciones autonómicas es que lo ha ganado todo". Aunque ve en el auge de Vox un peligro para que Feijóo pueda ganar, ya que "Vox agita a la izquierda, Vox hace que haya gente de izquierdas que a lo mejor están muy desencantada, pero Vox genera preocupación en un sector de la izquierda" que se pueda movilizar este domingo. "Y un Vox fuerte hace que el PP pierda. Yo creo que esa es la criptonita más poderosa que ahora mismo puede afectarle al PP", sentencia.

🗣️Antonio García Ferreras: "Si el PP no suma y pierde las elecciones no será porque ha hecho una mala campaña. Es una campaña muy centrada con un punto de modernidad".



En directo en #laSextaXplica pic.twitter.com/K4R9J2QIfI — laSexta Xplica (@laSextaXplica) November 28, 2026

Contraria a la opinión de García Ferreras sobre la visita de Feijóo a Ceuta en plena jornada de reflexión se mostró la sindicalista Afra Blanco. A su juicio, el PP "no ha respetado" tal día y el líder de la formación "ha hecho campaña": "El PP no ha respetado la jornada de reflexión. Un aspirante a presidente del Gobierno ha ido a Ceuta por sexta vez".

"Ceuta tiene una dimensión política, eso lo sabemos todos, y por lo tanto hoy Alberto Núñez Feijóo ha ido a hacer política. Y, además, hemos descubierto una nueva forma de hacer campaña, porque esto no deja de ser hacer campaña. Es evidente que Alberto Núñez Feijóo hoy ha decidido hacer campaña", ha sentenciado Afra Blanco en 'La Sexta Xplica'.

Por su parte, Ignasi Guardans cree que la visita de Feijóo a Ceuta en el día de reflexión es una forma de "publicidad subliminal" para que "en la cabeza de los votantes" esté la situación que se vive en las calles ceutíes: "Ha abusado al límite de la legislación electoral. Todo su día de hoy es un acto político. Ha hecho ver que en Ceuta hay normalidad, que no hay crisis y que la idea de que todo está patas arriba es mentira. Que allí ya no pasa nada. Es un gran mensaje. La gente sale a las calles y le aplauden".

Además, ha criticado el hecho de que Feijóo "ha obligado a una serie de ciudadanos a trabajar por él", ya que "su llegada ha movilizado a mucha gente que habría estado descansando. Ha usado Ceuta como un plató. Es una falta de respeto para los ceutíes".