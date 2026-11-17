Antonio García Ferreras ha roto una lanza en favor de Carlos Franganillo ante esa corriente crítica que le ha señalado en las últimas horas; no tanto por el tono especialmente incisivo en el que se desarrolló su entrevista a Pedro Sánchez, sino por un descontrol en los tiempos que desencadenó un tenso choque entre el periodista y director de 'Informativos Telecinco' y el presidente del Gobierno.

Lo cierto es que el reloj corría y el comunicador de Mediaset temía que muchos de los temas previstos quedaran en el tintero. Eso propició que "el toma y daca fuera más tenso", como él mismo ha reconocido en 'El programa de AR', haciéndose cargo de la "incomodidad" que esos momentos pudieron suscitar en el millón aproximado de espectadores que siguió la intervención.

"Me echo yo la culpa por una gestión de tiempos, que se me escapó de las manos y eso hizo que en la parte final de la entrevista quedaran muchos temas pendientes en el aire", ha lamentado Franganillo, entonando así un mea culpa por los problemas de escaleta. No así por su papel, el cual ha defendido de manera contundente: "Tratamos de hacer un periodismo incisivo y de hablar de los temas que les preocupan a los españoles".

Al margen de ese ejercicio de periodismo duro, las preguntas de Carlos Franganillo dieron lugar a "momentos interesantes también". Y en ello ha puesto el acento precisamente Antonio García Ferreras en 'Al rojo vivo'. Su programa matinal en La Sexta ha abordado algunas de las declaraciones más relevantes del paso de Sánchez por el plató de 'Informativos Telecinco' y, al introducirlas, el presentador de Atresmedia ha lanzado un rotundo halago a su compañero de profesión.

"Fue una muy buena entrevista de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez", ha dicho de entrada, para acto seguido calificarla de "interesantísima" al tratarse de la primera gran entrevista periodística en televisión desde que nos encontramos en periodo electoral. Un gesto de compañerismo por parte de Ferreras en medio de la tormenta.

Por su lado, Inés García, copresentadora de 'Al rojo vivo', también ha salido en defensa del conductor de 'Informativos Telecinco'. "Sánchez, más dispuesto a terminar sus argumentos que a permitirle al periodista formular sus preguntas. Las entrevistas consisten en preguntas y respuestas. Tal vez esté ya muy acostumbrado a los monólogos en esta campaña", sentenció durante la emisión en su cuenta de 'X'.

“No me diga que terminamos”, dice un Sánchez, más dispuesto a terminar sus argumentos que a permitirle al periodista formular sus preguntas.

Las entrevistas consisten en preguntas y respuestas.

Tal vez esté ya muy acostumbrado a los monólogos en esta campaña. — Inés García (@inesgcaballo) November 16, 2026

Y no se ha quedado ahí. "Si el entrevistado no responde a la pregunta formulada y se va por las ramas y no se le interrumpe por ello y, más aún, si el entrevistado no deja que el periodista termine de formular la pregunta, estamos ante un mitin, no ante una entrevista", ha publicado horas más tarde, respaldando así la labor de Franganillo.