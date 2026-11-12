Ferreras deja un clarísimo augurio sobre Santiago Abascal tras abortar la entrevista con Jordi Wild: "Es una jugada de riesgo"

Antonio García Ferreras ha opinado este jueves en 'Al Rojo Vivo' al último movimiento de Santiago Abascal, que finalmente no grabará su entrevista con el youtuber Jordi Wild tras su controvertida aparición de este lunes en 'La Revuelta'. El presentador de La Sexta ha repasado el revuelo conformado ante su negativa de última hora, la reacción del creador de contenido y el discurso contra Vox que acumula millones de visualizaciones en X.

"La que se ha montado con Santiago Abascal y esa suspensión de su aparición en la entrevista con Jordi Wild", ha comenzado alertando el conductor de La Sexta este miércoles, haciendo referencia a cómo el líder de ultraderecha ha incumplido su acuerdo con Jordi Wild tras no ver cumplidas una serie de exigencias que el propio creador de contenido ha aireado con sus seguidores.

Más información Javier Ruiz vaticina las consecuencias que va a sufrir Santiago Abascal tras su desplante a Jordi Wild

Antonio García Ferreras analiza la negativa de última hora de Santiago Abascal a Jordi Wild: "Dice que no tras la polémica con Broncano"

Así, Antonio García Ferreras ha puesto en valor el altavoz que supone un espacio como el del youtuber de cara a la movilización del voto en las elecciones generales. "Jordi Wild es posiblemente el youtuber en habla hispana número uno del mundo. Él ha hecho un planteamiento para entrevistar a los cuatro principales candidatos a la presidencia del gobierno. Vox dijo que sí y ahora dice que no, después de la polémica en el programa de Broncano", ha recordado.

Ferreras, después de que Abascal haya cancelado la entrevista con Jordi Wild: "Es una jugada de riesgo de Vox" pic.twitter.com/iAfUFFzzWC — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 12, 2026

"Le ha querido exigir a Jordi Wild una serie de condiciones que Jordi Wild dice que no acepta", explicaba entonces el presentador de 'Al rojo vivo' antes de repasar el clip compartido por Jordi Wild en sus redes sociales explicando el motivo del desacuerdo. "Es que ahora quieren ellos grabar la entrevista y quieren que sea suya. Digo: ¿cómo puede ser esto? ¿Y que es un ultimátum, que si no, no vienen? Yo os he invitado, habéis aceptado y además habéis aceptado rápidamente", ha denunciado el creador de contenido.

A su vez, Antonio García Ferreras ha aclarado que este se encuentra "profundamente decepcionado", como él mismo explica en el vídeo publicado. "Y ahora me pedís que vosotros queréis grabar, vosotros queréis los derechos audiovisuales", ha denunciado Jordi Wild sobre las exigencias de Vox. "Digo: es que esto es absolutamente imposible. Es una falta de respeto a mi profesionalidad", ha insistido el youtuber.

Poco después, 'Al rojo vivo' se hacía eco de las últimas declaraciones sobre la polémica en 'Espejo Público', donde Santiago Abascal ha conectado en directo este jueves. "Abascal hace unos minutos decía esto en Antena 3: Lo lamento, pero es una decisión firme", ha resumido en presentador. "No va a volver a ocurrir que nosotros no podamos meter una cámara en un programa que no se emite en directo", ha asegurado Santiago Abascal.

"Se ha acabado la confianza por parte de Vox. Ni era un héroe después de salir de la revuelta, ni soy un villano después de decir no acudir a esta entrevista. Igual también hay que tener valentía para suspender una entrevista con un youtuber tan importante", terminaba sentenciando el líder de Vox, algo que el propio Antonio García Ferreras ha secundado desde plató. "No, no, es una jugada de riesgo de Vox suspenderle esta entrevista, claramente. Ahora mismo las palabras de Jordi Wild tienen una visualización de 26 millones de reproducciones", ha recordado el comunicador.