Exclusiva: Karmele Marchante será concursante oficial de 'GH VIP 9', la más veterana de la historia del formato

Se acabó la espera. La casa de 'GH VIP 9' está a punto de abrir sus puertas para tomar el relevo de 'Supervivientes All Stars', que ya ha arrancado su recta final en Telecinco y, presumiblemente, celebrará su desenlace el próximo jueves 12 de noviembre.

Así, aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de la cadena, lo previsible es que la nueva edición del formato de encierro con famosos arranque una semana después: el jueves 19 de noviembre.

De momento, Mediaset tiene en marcha la promoción de 'GH VIP' bajo el claim 'Siente la llamada', pero todavía no ha empezado a desvelar las identidades de sus concursantes. Es el secreto mejor guardado por cadena y productora, que aún no han cerrado el casting definitivamente.

Sin embargo, para amenizar la larga espera, en El Televisero te ofrecemos el primer nombre en exclusiva que el equipo de 'Gran Hermano' ha atado al 100%. Se trata de Karmele Marchante. La periodista, colaboradora de televisión y escritora será concursante oficial de 'GH VIP 9' según ha podido conocer este portal.

A sus 80 años de edad, la catalana se convertirá en la participante más veterana de la historia del reality de convivencia, superando a exconcursantes como la cantante Karina o la comunicadora mexicana Laura Bozzo, que formaron parte de 'GH VIP 8' en 2023.

Un enorme reto en su haber televisivo que Karmele asume con vértigo y entusiasmo después de su reciente regreso a Telecinco de la mano de 'De Viernes' y 'De lunes a viernes', donde colaboró hace escasos meses demostrando que conserva intacta su telegenia y la arrolladora personalidad de su etapa en 'Sálvame'.

Precisamente, ante su vuelta efímera a las tardes de Telecinco con la tira diaria de 'De Viernes', Karmele Marchante se mostró proclive a participar en una edición de leyendas de 'Supervivientes' (concursó en el año 2008). Así lo aseguró ante la prensa durante la presentación del programa 'DLAV'. Fue toda una declaración de intenciones que refleja que no tiene miedo a nada y que la veteranía solo puede ser un grado.

Reencuentro con Jorge Javier Vázquez tras llamarle "enano psicópata"

'GH VIP' vuelve a la programación de Telecinco tres años después de su octava temporada, que fue presentada por Marta Flich y que coronó a Naomi Asensi ('La isla de las tentaciones') como ganadora. Si no hay sorpresas, esta edición contará con Jorge Javier Vázquez como titular de las galas y esta circunstancia dará lugar a un reencuentro entre él y Karmele que levantará expectación.

Y es que hay que recordar los graves ataques que la periodista vertió contra el presentador de Mediaset, al que llamó "enano psicópata" y le acusó de ejercer "maltrato" en 'Sálvame' en diversas publicaciones en el año 2020.