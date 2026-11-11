Évole reacciona al plantón de Santiago Abascal a Jordi Wild y hace ruido con su pronunciamiento: "Y todo esto sin haber llegado a la Moncloa"

David Broncano continúa en el foco de la polémica días después de la controvertida visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta', que se ha traducido en un aluvión de críticas a RTVE y al humorista por "no estar a la altura" del encuentro. Y Jordi Évole no ha dudado en sumarse a la conversación sobre la señalada visita del líder del Vox, emitiendo una clara sentencia sobre las "disculpas" que Broncano dirigió a la audiencia este martes tras la polémica entrevista.

"Bienvenidos a 'La Revuelta', el presentador de hoy soy yo, lo siento mucho. La única persona que ha decepcionado a la izquierda más que Gabriel Rufián, era difícil, así que gracias por venir un día más al programa", comenzó señalando el humorista este martes en el espacio de entrevistas de TVE tras su tenso encuentro con Abascal, que se tradujo en un 33.6% de share y 4.815.000 espectadores.

Así, David Broncano entonó el 'mea culpa' por abandonar el registro habitual del programa y no saber enfrentar la visita del candidato a la presidencia. "Lo primero quiero disculparme antes de nada con el público que no pudo venir ayer al programa, que es nuestro público de verdad. Evidentemente cometimos un gran error y me disculpo delante de todos vosotros y de toda la gente que viene al programa cada día", señaló también en una escena que Jordi Évole no ha dudado en comentar.

Jordi Évole aplaude la autocrítica de David Broncano tras su polémica entrevista a Abascal en 'La Revuelta': "No todo va a ser ganar"

Y es que el rostro de La Sexta no ha dudado en tomar su perfil de X para romper una lanza a favor del conductor de 'La Revuelta'. "Lección televisiva, y con risas. La expectación del lunes le bloqueó, la expectación del martes le liberó", ha comenzado destacando el periodista sobre la actitud con la que el comunicador se enfrentó al público tras su "fiasco" con el líder de Vox.

"Dificilísimo arranque de programa que nos hace a todos un poquito más humanos. No todo va a ser ganar", ha terminado sentenciado Jordi Évole, deseando una "larga vida" al programa de entrevistas de TVE cuyo futuro queda en el aire ante un posible cambio de gobierno, más aún tras la amenaza con la que Santiago Abascal se despidió de él durante la recta final de su entrevista.

Lección televisiva. Y con risas.

La expectación del lunes le bloqueó.

La expectación del martes le liberó.

Dificilísimo arraque de programa que nos hace a todos un poquito más humanos. No todo va a ser ganar.

Larga vida a @LaRevuelta_TVE. pic.twitter.com/W9SRrOg5vu — Jordi Évole (@jordievole) November 11, 2026

El perdón de David Broncano al público de 'La Revuelta'

Tras la contundente reacción del público a su cara a cara con el representante de ultraderecha, el conductor de 'La Revuelta' confesó su frustración a nivel personal. "Hoy me siento muy decepcionado conmigo mismo y con las decisiones que tomé con respecto a la entrevista de ayer y con cómo la llevé a cabo también. Hacía tiempo que no estaba tan triste en mi vida con nada la verdad", llegó a explicar este martes de su tercera "noche electoral" en el espacio de TVE con la visita de Ada Colau.

"Me siento que he decepcionado a mucha gente, sé que a mucha gente y a mucho público que nos ve desde hace años y que hay mucha gente que espera de nosotros cada día mucho más que una hora de bromas y ayer soy consciente de que no estuve a la altura ni tampoco a la altura de lo que merece la televisión pública. Me disculpo honestamente delante de todo el mundo", aseguró el comunicador de TVE, realizando una autocrítica que Jordi Évole ha terminado señalando como ejemplo.

Évole también reacciona de un modo atronador al plantón de Santiago Abascal a Jordi Wild

Por otro lado, tras conocer la decisión de Vox de no acudir a la entrevista con el youtuber Jordi Wild, el presentador de La Sexta ha vuelto a pronunciarse. "Primero insultaron a algunos periodistas en sus actos. Luego les vetaron la entrada a sus mítines. Negaron entrevistas durante años a cualquiera que les pudiese incomodar. El lunes impusieron su propio público en 'La Revuelta'. El miércoles le piden a Jordi Wild que ellos ponen las cámaras y el equipo técnico. Y se quedan los derechos de la entrevista. Y todo esto sin haber llegado a la Moncloa. ¿Qué hará Santiago Abascal cuando llegue a gobernar? Siempre podrá decir que él ya dio pistas del tipo de “democracia” que quería'", se pregunta en un contundente post.