Euprepio Padula señala la consecuencia del "despropósito" de Broncano con Abascal en 'La Revuelta': "Contribuyó a empujar a Vox"

Cuando David Broncano invitó a 'La Revuelta' a los candidatos de las principales formaciones políticas a las elecciones del 29 de noviembre jamás pensó que Santiago Abascal aceptaría ser entrevistado por él. Y mucho menos la que se iba a liar con esta visita, que ha estado marcada por la polémica con el público.

Y es que, según trascendió días antes, Vox había vetado al público habitual de 'La Revuelta', por su perfil 'izquierdoso', para evitar que su líder fuera abucheado o recibiera ataques por sus declaraciones durante la entrevista. Ante las exigencias del partido ultraderechista, RTVE y el equipo del programa optaron por un público de casting, pagado por acudir al teatro y dirigido por un regidor.

Aunque la primera propuesta de la formación verde era llevar a simpatizantes de su partido, algo que la corporación pública descartó en un primer momento. Después, Vox trasladó una segunda oferta: congregar a un público mixto. Pero desde RTVE también declinaron esta proposición. La opción que finalmente fue aceptada por todas las partes (RTVE, Vox y 'La Revuelta') es que la selección de los asistentes fuera mediante un casting pero aprobado por el equipo de Santiago Abascal, y remitida posteriormente a la productora del formato, según informó La Séptima.

El propio Broncano, nada más arrancar la entrega de este lunes, y antes de recibir a su invitado, explicó a la audiencia lo sucedido: "No se oculta. Había cierto temor a que el público habitual del programa dificultase una conversación y rompiese el ritmo de la entrevista política y nos solicitaron encargarse ellos de la gestión del público. Lo han hecho a través de una agencia y a nosotros nos ha parecido bien".

Euprepio Padula cree que la falta de espontaneidad de Broncano "contribuyó a empujar a Vox"

Más allá de la polémica con el público, la lupa estuvo puesta en el presentador desde que Santiago Abascal puso un pie en el teatro Albéniz. Y las críticas hacia el cómico fueron feroces. Muchos usuarios de las redes sociales lamentaban que Broncano hubiese perdido su espontaneidad y su habitual sentido del humor. Además, se le vio nervioso y tartamudeando en varias ocasiones.

Entre los más críticos con el conductor de 'La Revuelta' fue uno de sus compañeros de cadena, Euprepio Padula. El colaborador de TVE se sumó al comentario más repetido sobre el jienense. En su opinión, que es la opinión compartida de muchos, Broncano salió perdiendo y Vox ganando con esta entrevista a su líder en la cadena pública.

"Broncano quiso hacer una entrevista seria a Abascal y acabó desnaturalizando 'La Revuelta'", empezó diciendo Euprepio Padula en su cuenta de X. Según lamentó el periodista italiano, el presentador "renunció por una noche a su estilo, a su espontaneidad y hasta a su público habitual. Un experimento que, a mi juicio, contribuyó a empujar a Vox".

"Quiso hacer televisión de prestigio y terminó ofreciendo una televisión sin personalidad. No invalida el formato, pero demuestra que, cuando renuncias a lo que te hace diferente, corres el riesgo de no aportar nada. Un despropósito", sentenció el colaborador de 'La Hora de La 1'.