Pedro Sánchez continúa su periplo televisivo ante las elecciones del próximo 29 de noviembre. Este lunes fue entrevistado por Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', en la que supuso su primera entrevista al grupo Mediaset desde diciembre de 2023, cuando se sometió a las preguntas de Pedro Piqueras justo antes de su jubilación.

Aunque era la primera ocasión en la que Carlos Franganillo se sentaba frente al Presidente del Gobierno como presentador y director de 'Informativos Telecinco', sí que tuvo la oportunidad de charlar en varias ocasiones con el líder de los socialistas cuando conducía el 'Telediario 2' de TVE, antes de desembarcar en Mediaset. El resultado de sus entrevistas a Pedro Sánchez en la cadena pública fue muy diferente a la de este lunes, cuando las redes sociales han puesto en la diana a la labor del periodista asturiano.

La crítica más reiterada fue sobre el poco tiempo que Franganillo dejaba al político para responder, convirtiéndose más en un debate que en una entrevista. Y es que, por momentos, no dejaba ni siquiera desarrollar la respuesta del invitado, que se quejó en pleno directo exigiéndole más tiempo para poder argumentar. Además de personas anónimas, algunos rostros televisivos, como Euprepio Padula, también dieron su opinión en la red social X.

El periodista italiano, colaborador habitual de RTVE, se sumó a la crítica más repetida hacia el presentador de 'Informativos Telecinco' por un detalle de su entrevista: "Entiendo que Franganillo quisiera hacer una entrevista dura a Pedro Sánchez. Pero la exigencia periodística requiere preguntas incisivas y espacio para responder. Cuando confrontar importa más que escuchar, pierde el espectador. Qué decepción", sentenció Euprepio Padula en su cuenta de X.

Entiendo que Franganillo quisiera hacer una entrevista dura a Pedro Sánchez. Pero la exigencia periodística requiere preguntas incisivas y espacio para responder. Cuando confrontar importa más que escuchar, pierde el espectador. Qué decepción. — Euprepio Padula (@EuprepioPadula) November 16, 2026

"Carlos Franganillo perdiendo totalmente el control de su entrevista, entrando a discutir con Sánchez. De las peores entrevistas que he visto", opinaba otro espectador en la misma red social. En otra de las reacciones del público se pudo leer lo siguiente: "Telecinco invita al presidente del Gobierno y el entrevistador no le deja hablar, hasta el punto de que Sánchez le pide el turno de palabra. Inaudito". "Incredulidad" fue una de las palabras más repetidas tras ver lo sucedido.

El momento en el que Pedro Sánchez se plantó ante Carlos Franganillo

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando Carlos Franganillo reprochó a Pedro Sánchez que habitualmente "traslade las responsabilidades a las comunidades autónomas" cuando ocurren emergencias. Para poner un ejemplo, criticó la "inoperancia" en la DANA de Valencia también por parte del Gobierno central. Además, le recriminó una Ceuta "abandonada", y apuntó a una sensación de que el Estado "no reacciona a tiempo" ante las crisis.

Aunque, sin lugar a dudas, fue hacia el final de la entrevista cuando se produjo el instante de mayor incomodidad. Ocurrió cuando el periodista le pidió a su invitado "brevedad" en las respuestas, interrumpiéndole constantemente. Lejos de quedarse callado, Sánchez se revolvió contra él: "Usted habla y yo también tengo derecho a hablar. Por tanto, no me diga que ya terminamos porque usted hace una reflexión y yo merezco hacer también la reflexión. Los espectadores también merecen una explicación ya que me invita a esta entrevista".

Con esta entrevista a Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', son ya cinco las comparecencias televisivas del presidente del Gobierno desde que convocó elecciones, a principios del pasado mes de octubre. Anteriormente ha pasado por 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Perro Andaluz' de Manu Sánchez en La 1 de TVE y por 'La Última Hora' de Javier Ruiz y 'Fuera de Control' con Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima. Además, este miércoles 18 de noviembre será entrevistado por Susanna Griso en 'Espejo Público' y el próximo domingo se sentará frente a Gonzo en 'Salvados'.