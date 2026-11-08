Euprepio Padula lanza un serio augurio para 'La Revuelta' ante la entrevista a Abascal: "Va a tener un efecto negativo para el programa"

El analista televisivo Euprepio Padula ha hablado muy claramente del impacto que puede tener para 'La Revuelta' la polémica que se ha originado respecto a la visita de Santiago Abascal de este lunes. No tanto por su aparición, que es legítima, sino por el veto al público habitual del programa de David Broncano.

El equipo de producción del formato ha remitido un correo desconvocando a todos aquellos que tenían cerrada sus asistencia para la grabación de este 9 de noviembre, aduciendo "condiciones distintas". La realidad es que esta controvertida circunstancia responde a las condiciones que ha trasladado Vox.

Abascal ha accedido a ser entrevistado por Broncano en RTVE a cambio de desalojar a los espectadores que asiduamente acuden al teatro de 'La Revuelta': un perfil de izquierdas y progresista. De modo que los responsables de comunicación y campaña de la formación ultraderechista han lanzado dos propuestas a la corporación antes de acordar su intervención.

La primera, llevar a espectadores afines y simpatizantes. Una intromisión que la dirección de TVE ha rechazado de plano. Ante esta rotunda negativa, el partido ha trasladado una segunda oferta: congregar a un público mixto. Proposición que los altos cargos del ente también han declinado. Así, y según adelantó La Séptima, la opción alternativa que se ha puesto sobre la mesa es que el público sea de casting. En otras palabras: público seleccionado de antemano por una agencia que no será el que normalmente se presenta al espacio de Broncano, Castella y Grison.

Con todo, estaríamos hablando de citar a gente previo pago para que concurra al teatro en el que se realiza 'La Revuelta' bajo la directriz de no interferir en el desarrollo de la entrevista de Santiago Abascal, que en ningún caso quiere exponerse al abucheo y a un público partícipe y combativo. Un veto que ha suscitado una controversia inmensa entre los seguidores del formato.

Muchos han salido en tromba acusándole de claudicar ante las injerencias de la extrema derecha. Y en esta corriente se ha colocado Euprepio Padula, que en una de sus colaboraciones en La Séptima se ha pronunciado de forma contundente. El tertuliano ha afirmado que, si finalmente ocurre la cesión ante las exigencias de Vox, "esto va a tener un efecto negativo para el programa".

En opinión de Padula, Santiago Abascal "tiene que aceptar ir con el público que haya": "Que sea valiente y, si le pitan, le pitan; y si le aplauden, pues fenomenal". Al hilo, ha reclamado a Broncano y al equipo de 'La Revuelta' que "mantengan el formato no negociando ni una coma". Todo lo contrario sería, a su juicio, "una estupidez monumental".

En paralelo, Javier Ruiz también se mojó y señaló que esta intromisión de Vox "rompe la imagen Abascal", que siempre ha alardeado de valentía para exponerse ante la gente en cualquier contexto. "El hombre que dice 'Pedro Sánchez no puede salir a la calle', es el que no puede entrar al teatro porque desconfía del público de Broncano", reflexionó.