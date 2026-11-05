Estreno de La Séptima: Cómo acceder a la nueva cadena de televisión y programación completa y definitiva

Hoy jueves, 5 de noviembre, tiene lugar todo un acontecimiento histórico en la industria televisiva: el nacimiento de La Séptima, el nuevo canal de la TDT. Este proyecto, dirigido por el periodista Javier Ruiz y auspiciado por el empresario y productor José Miguel Contreras, echa a andar a partir de las 12:00 del mediodía con 'El Pulso', el programa matinal de Verónica Sanz con el que se inauguran las emisiones.

Y para poder ver esta nueva emisora audiovisual sin inconvenientes, es importante resintonizar los televisores. Tal y como se especifica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha sido durante la madrugada de este 5 de noviembre cuando se ha producido la reconfiguración del espacio radioeléctrico. Así, a partir de las 08:00 a.m. (hora peninsular) ya puede realizarse dicha resintonización.

Como apuntamos, esto es aconsejable para los telespectadores de cara a acceder, sin problemas, al reajuste que experimentará la Televisión Digital Terrestre (TDT); con una redistribución que no solo traerá La Séptima como nueva cadena, sino que dará lugar a una reorganización de canales en diferentes múltiplex y al surgimiento de nuevas emisoras en Ultra Alta Definición (UHD), que serán Telecinco, Antena 3 y La 2. Una por cada grupo de comunicación.

A pesar de su sencillez, para facilitar esta misión te desgranamos minuciosamente en qué consiste el procedimiento de resintonización de la TV para que no pierdas detalle ni encuentres complicaciones de accesibilidad a partir de este jueves:

Pulsar el botón de MENÚ o AJUSTES del mando a distancia Buscar en la pantalla de la TV el apartado de CANALES y ENTRADAS Seleccionar CONFIGURACIÓN DE CANALES Pulsar SINTONÍA o SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA Una vez completada la búsqueda, guardar

Acto seguido, cuando localices La Séptima, llévala al número 7 del mando. Para este nuevo proceso, sigue los pasos que te indicamos a continuación:

Aprieta nuevamente el botón de MENÚ o AJUSTES Selecciona CANALES y ENTRADAS Busca el apartado específico de EDICIÓN LISTA DE CANALES Personaliza ahí el orden de los canales y operación concluida

Además, conviene destacar que habrá opciones de consumir La Séptima más allá de la TDT. Los responsables de la misma han cerrado acuerdos con los grandes operadores de TV de pago de nuestro país: Movistar Plus, Vodafone, Orange y DIGI. Y por si fuera poco, también se tratará de la única cadena que se verá íntegramente en la plataforma YouTube y, por supuesto, de manera gratuita.

Por otro lado, y para que estés informado/a, te recordamos que La Séptima ya ha confirmado oficialmente cómo quedará toda su programación diaria de lunes a viernes y también del fin de semana con Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Verónica Sanz y Héctor de Miguel, entre otros.

Así será la programación de La Séptima por franjas:

De lunes a viernes:

Mañanas (12:00 a 15:00 horas) - 'El pulso' con Verónica Sanz y Juan Luis Tena

Sobremesas (15:00 a 17:00 horas) - 'En línea' con Sarah Santaolalla

Tarde I (17:00 a 19:00 horas) - 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado

Tarde II (19:00 a 21:00 horas) - 'La diana' con Noor Ben Yessef y Gloria Mena

Prime time (21:00 a 01:00 horas) - 'La última hora' con Javier Ruiz

Los sábados:

Mañanas (12:00 a 14:00 horas): 'Fin de semana' con Luján Argüelles

Sobremesa (14:00 a 17:00 horas): 'La comedia nacional' con Héctor de Miguel 'Quequé'

Tardes (17:00 a 21:00 horas): 'Fuera de control' con Alba Carrillo y Marta Márquez

Prime time (21:00 a 01:00 horas): 'La séptima pantalla' (Espacio cinematográfico)

Los domingos: