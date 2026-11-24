Tras repetir victoria en su segunda toma de contacto con en el prime time de La 1 de TVE, Gonzalo Miró regresa con una nueva entrega de 'La cena de los idiotas' este martes 24 de noviembre. El comunicador vuelve a preparar su mesa para recibir a una nueva tanda de comensales famosos y servir como anfitrión de una cena marcada por el debate y el acercamiento de posturas.

La segunda entrega de la nueva apuesta de TVE en la noche de los martes con 'La Revuelta' como telonera se tradujo en un 13.9% de share y 1.127.000 espectadores, consiguiendo liderar por encima de 'En tierra lejana', que firmó un 13.8% de share y 904.000 espectadores en Antena 3 y 'Código 10', que consiguió un 10.5% de cuota de pantalla y 627.000 espectadores en Cuatro.

Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo, los invitados de Gonzalo Miró de esta semana en 'La cena de los idiotas'

Tras recibir a Cayetano Martínez de Irujo, Carmen Tomás, Begoña Villacís y Pablo Iglesias la semana pasada, 'La cena de los idiotas' vuelve a reunir a la mesa a celebridades que jamás imaginaríamos compartiendo una velada juntos. Este martes, Gonzalo Miró recibe a Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García-Margallo.

¿Se vivía mejor antes que ahora?



Miguel Ángel Revilla, Cristina Almeida, Baltasar Garzón y José Manuel García - Margallo responden a esta pregunta.



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Esta semana, un mismo grupo conformado por distintos puntos de vista y convicciones que a primera vista pueden chocar entre sí, se sentarán a la mesa con un nuevo tema de debate: ¿De verdad se vivía mejor antes?. Así, los invitados pondrán en común sus recuerdos, comenzando por la experiencia de Miguel Ángel Revilla y su dura infancia durante la dictadura, contestando así a los jóvenes que idealizan una época que nunca vivieron.

José Manuel García-Margallo, Baltasar Garzón y Cristina Almeida se centrarán en esclarecer si hemos ganado bienestar o perdido oportunidades con el paso de las décadas en España. Los dos ex diputados y el jurista encabezarán así una conversación en 'La cena de los idiotas' que atraviesa problemáticas actuales como el acceso a la vivienda, los cambios en la familia, el ascensor social y otros asuntos como los derechos LGTBQ.

Entre imágenes de archivo de RTVE, que ponen el foco en recordar las libertades que faltaban y los derechos conquistados, los comensales de Gonzalo Miró tratarán de descifrar tres preguntas clave: qué hemos ganado, qué hemos perdido y qué futuro les espera a las nuevas generaciones en España. Todo esto en una cena que llega cargada de humor, discrepancias y muchas confesiones.

Así es 'La cena de los idiotas'

Y es que, 'La cena de los idiotas' pretende, cada semana, poner el foco en una serie de cuestiones vitales en una etapa marcada por los extremos y la polarización: ¿Es posible compartir una buena cena con alguien que piensa radicalmente distinto a nosotros? ¿Podemos discutir sin pelearnos? ¿Reírnos con quien no estamos de acuerdo? ¿Y descubrir que alguien a quien creíamos conocer por lo que dice en público puede sorprendernos en privado?.

Pedro Piqueras, Anne Igartiburu, Mercedes Milá y Ramón García son los únicos nombres de la lista de invitados confirmada por RTVE que quedan pendientes de pasar por la mesa de Gonzalo Miró. Cabe recordar que este nuevo espacio de debate se enmarca dentro de la celebración del 70 aniversario de Televisión Española.