'Cara al show' de Marc Giró afronta este miércoles 18 de noviembre una nueva cita con la audiencia, y tras sumar nuevos rostros a su lista de colaboradores, el programa de La Sexta regresa con más sorpresas. El presentador se rearma esta semana con una nueva tanda de invitados para competir contra 'La Mesa' en Antena 3, el estreno de la novena edición de 'GH VIP' en Telecinco y el cambio de día de 'El perro andaluz' en La 1 de RTVE.

La última cita de Marc Giró con la audiencia se tradujo en un 4.4% de share y 311.000 espectadores, mientras que 'La isla de las tentaciones' consiguió liderar anotando un nuevo máximo de temporada al firmar un 16.3% de share y 1.048.000 espectadores. Por otro lado, 'La Mesa' anotó un 14.3% de cuota de pantalla y 848.000 espectadores, su récord histórico en Antena 3.

J.A Bayona, Camela y Pepe Colubi, los invitados de esta semana de Marc Giró en 'Cara al show'

El primer invitado en pasar por el sofá de 'Cara al show' será J.A Bayona, que visitará a Marc Giró para presentar su esperada serie documental 'Más allá de la sociedad', la cual narra el regreso a casa de los supervivientes de los Andes. A su vez, el cineasta se sincerará sobre sus obsesiones, sus futuros proyectos y su pasión por E.T.

El espacio de La Sexta contará una vez más con Pepe Colubi y su sección cargada de reflexiones y respuestas impredecibles. Después, Marc Giró recibirá al icónico dúo formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín. Camela acudirá al programa de entrevistas para presentar su vigésimo álbum de estudio, 'Titánicos'.

El dúo musical se sincerará también en 'Cara al show' sobre sus rituales y manías antes de salir al escenario, desvelando alguna que otra anécdota de todos los momentos que han compartido entre bambalinas a lo largo de los años y su faceta más personal.