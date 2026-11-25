'Cara al show' de Marc Giró afronta este miércoles 25 de noviembre una nueva cita con la audiencia, y tras sumar nuevos rostros a su lista de colaboradores, el programa de La Sexta regresa con más sorpresas. El presentador se rearma esta semana con una nueva tanda de invitados para competir contra 'La Mesa' en Antena 3, y nuevas entregas de 'GH VIP' en Telecinco y 'El perro andaluz' en La 1, que vuelven a cambiar de día de emisión por el debate a cuatro de este jueves.

La última cita de Marc Giró con la audiencia se tradujo en un 2.7% de share y 209.000 espectadores, mientras que 'La Mesa' consiguió un 12.1% de share y 758.000 espectadores. Por otro lado, 'El perro andaluz' firmó un 15.2% de share y 989.000 espectadores, pero fue el estreno de 'GH VIP' en Telecinco el que consiguió liderar con un 15.7% de cuota de pantalla y 942.000 espectadores.

Amaia, Metrika y Nacho Duato, los invitados de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

Amaia será la primera invitada en pasar por el sofá de 'Cara al show' este miércoles, y lo hará para desvelar todos los detalles de la última para de su gira de conciertos de este 2026, la cual despedirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 20 de diciembre. A su vez, la artista se sincerará con Marc Giró sobre su encuentro con Pedro Sánchez en el Palau de Congressos de Cataluña entre otros temas.

La siguiente en pasar por el plató de La Sexta será Metrika, que visita por primera vez a Marc Giró semanas después del estreno de su segundo álbum de estudio, 'La Orden', que llegó en la víspera de Halloween. La intérprete de 'Toto de loca' entre otros temas que acumulan millones de reproducciones en las plataformas de streaming reflexionará sobre la inspiración detrás de sus transgresoras y polémicas letras así como su ascenso a la fama.

Por último, 'Cara al show' recibirá una vez más a Nacho Duato, que este miércoles deja a un lado su sección habitual para visitar a Marc Giró con motivos promocionales. El coreógrafo regresa al espacio de La Sexta para presentar 'Habla como un hombre', el libro que recoge sus memorias y en el que comparte su infancia y su trayectoria en el mundo de la danza a través de su óptica y la de su amiga de la infancia Lupe Bohorques, con quien ha escrito esta publicación.