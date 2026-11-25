Por segunda semana consecutiva, 'El perro andaluz' regresa al prime time del miércoles con motivo del debate a cuatro programado para este jueves 26 de noviembre con los principales candidatos a las elecciones generales del 29-N. Así, Manu Sánchez protagoniza una emisión especial esta semana desde Canarias, donde desvelará en primicia la identidad los presentadores escogidos por RTVE para las Campanadas de fin de año.

La última cita de Manu Sánchez con la audiencia se tradujo en un 15,2% de share y 989.000 espectadores, mientras que 'GH VIP' consiguió liderar durante su estreno en Telecinco con un 15,7% de cuota de pantalla y 942.000 espectadores. Por otro lado, 'La Mesa' firmó un 12,1% de share y 758.000 espectadores en Antena 3 y 'Cara al show' se quedó con un 2,7% de cuota de pantalla y 209.000 espectadores.

Antonia San Juan, Kike Pérez y Petite Lorena, los invitados de Manu Sánchez de esta semana en 'El perro andaluz' desde Canarias

Este miércoles, 'El perro andaluz' viaja con Antonia San Juan hasta su hogar, con un programa especial desde Canarias en el que la actriz se sincerará sobre su trayectoria dentro y fuera de los escenarios. En su conversación con Manu Sánchez, la intérprete compartirá también su experiencia personal con el cáncer, abordando la importancia la sanidad pública además de otros asuntos como la libertad sexual y otros debates a la orden del día.

Canarias tiene voz propia. Y mucho que contar 💛



💥Esta noche, @_manusanchez_ recibe a @asanact, @petite_lorena y @kikeperezcomico en #ElPerroAndaluzTVE



📍 En directo desde Las Palmas de Gran Canaria ‼️

📺 23:15 h (22:15 h en Canarias 🇮🇨), tras @LaRevuelta_TVE, en @La1_tve… pic.twitter.com/Rr962I7kRT — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) November 25, 2026

Sin perder de vista la actualidad, Louelia se sentará también en el sofá del espacio de TVE para analizar la situación actual del archipiélago, poniendo especial atención en la crisis migratoria desencadenada durante las ultimas semanas en El Hierro. Desde su mirada experta, la abogada saharaui especializada en derechos humanos y extranjería explorará la dimensión social, humana e institucional de este suceso.

'El perro andaluz' abre también sus puertas este miércoles a Kike Perez y Petite Lorena, que regresan al espacio como colaboradores de excepción. Con personalidades y universos creativos únicos y distintos, el dúo incorporará su mirada más crítica y personal a las conversaciones de actualidad a lo largo del programa, utilizando el humor como una herramienta para interpretar la realidad.

De igual forma, Manu Sánchez será el encargado de desvelar una de las incógnitas que mayor expectación despiertan en el panorama televisivo según se acerca el fin de año. El sevillano anunciará en exclusiva el nombre de los presentadores que se harán cargo de conducir las Campanadas este 31 de diciembre en RTVE, despidiendo el 2026 desde la Puerta del Sol como cada año.