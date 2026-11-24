El expediente sancionador que la Junta Electoral Centra ha abierto a Silvia Intxaurrondo por la reflexión que verbalizó en 'La Hora de La 1' sobre si la ultraderecha debía tener cabida en RTVE se ha vuelto en contra del organismo. Y es que su imagen y credibilidad han quedado tocadas mientras la mayoría de profesionales del ámbito periodístico y televisivo ha salido en tromba para mostrar todo su amparo a la presentadora vasca. Entre ellos, Ernesto Ekaizer.

El periodista y escritor, colaborador habitual en la cadena pública, ha intervenido en 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora y ha arrojado luz a la decisión de la JEC de estimar la denuncia que interpuso Vox contra Intxaurrondo por entender que sus manifestaciones podían vulnerar los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa establecidos en el artículo 66.1 de la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

"Debo decirte que fue una votación en la Junta Electoral de 7 a 5 porque, entre otras cosas, la vicepresidenta de la JEC, la señora Pilar Teso Gamella, está en el exterior en un seminario y no participó. Y con una mayoría de 7 a 5, abrir un expediente de estas características es realmente macartismo puro", ha compartido Ernesto Ekaizer, abundando varias veces en la palabra "macartismo"; una práctica política de persecución y denuncia pública basada en acusaciones sin pruebas suficientes. Para el argentino, la ofensiva de la JEC se enmarca dentro de un modus operandi semejante.

"Lo importante no es cuál va a ser el resultado de ese expediente, sino la osadía de abrirlo. Eso es lo importante. Ya veremos lo que pasará con el expediente, pero ya es un ataque frontal contra la libertad de expresión en la persona de Silvia Intxaurrondo", ha denunciado el tertuliano durante su aparición en 'Mañaneros'. Y, para rematar, ha afirmado, sin cortapisas, que esta insólita maniobra "solo se puede explicar por la presión de la derecha mediática y judicial sobre los miembros de la Junta Electoral Central".

Y, efectivamente, es insólita porque se trata de la primera vez que el citado órgano abre un expediente de esta guisa contra una periodista a título personal por hacer preguntas y plantear un mero debate. Es por eso que la condena en el sector es atronadora. No solo dentro de TVE, donde se ha cerrado filas con Silvia Intxaurrondo, sino también fuera de su campo.

Silvia Intxaurrondo responde sin medias tintas a la Junta Electoral Central por su "surrealista" expediente sancionador

A primera hora de la mañana, Silvia Intxaurrondo ha aprovechado 'La hora de La 1' para pronunciarse sobre el expediente sancionador que le ha abierto la Junta Electoral Central por formular tres preguntas que ha procedido a recordar para situar a los espectadores: "¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública? ¿Puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad? ¿Dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?".

La profesional ha señalado la incongruencia en las argumentaciones del organismo, que reconoce que "las manifestaciones denunciadas se produjeron en el espacio de análisis y tertulia de La hora de La 1 y no en su bloque estrictamente informativo" y que "la presentadora formuló sus intervenciones en forma de preguntas y reflexiones y permitió a los colaboradores expresar posiciones discrepantes, incluidas aquellas que defendían la presencia en la televisión pública de todas las formaciones políticas legalmente constituidas".

"Lo reconoce la propia Junta: hice preguntas, abrí un debate y permití que se defendieran posiciones contrarias. Y aún así la Junta Electoral Central me abre un expediente sancionador", ha subrayado Intxaurrondo antes de pasar a la parte "casi surrealista": "Me comunican que la posible sanción oscila entre los 100 euros y los 1.000 euros. Pero atención: si yo pago voluntariamente, me la rebajan. Y si además reconozco mi responsabilidad, me la rebajan todavía más. ¿A qué viene este regateo? ¿La libertad de prensa también tiene descuento por pronto pago?", se ha preguntado.

"Y sobre todo, ¿cómo voy a reconocer yo mi responsabilidad si en mis alegaciones ante la Junta Electoral Central dejé escrito en negrita lo siguiente?: 'Creo que los discursos xenófobos, machistas y homófobos no tienen cabida en la televisión pública como discursos legitimados o normalizados. Y creo que tampoco deberían encontrar amparo ni promoción en ninguna institución democrática'", ha revelado. "Pero esta vez no voy a hablar de la extrema derecha, que por cierto, ha sido la propia Junta Electoral Central la que ha interpretado que cuando hablaba de la extrema derecha me refería a Vox", ha apuntado con sarcasmo.

"¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia?"

Acto seguido, Silvia Intxaurrondo ha seguido haciéndose preguntas; en este caso respecto a la JEC: "¿Es neutral la Junta Electoral entre el fascismo y la democracia? ¿Es neutral la Junta Electoral entre la ciencia y el terraplanismo? ¿Es neutral la Junta Electoral entre un genocidio acreditado y aquellos que lo niegan? ¿Es neutral la Junta Electoral entre una mentira demostrada y una verdad contrastada? Y una última pregunta: ¿Los principios democráticos, la igualdad y los derechos fundamentales quedan suspendidos durante el periodo electoral?".

Como ya expresó en sus redes nada más conocer la sanción, la periodista ha asegurado que recibe este expediente de la Junta Electoral Central "con orgullo y con honor": "Yo no voy a renunciar a mis preguntas y voy a recurrir hasta agotar todas las instancias judiciales. Porque yo, a diferencia de otros, sí me niego a regatear con la libertad de prensa. El periodismo no consiste únicamente en entregar un micrófono, consiste en hacer preguntas y en abrir debates. Muchos pensarán hoy que a ciertas personas debería darles vergüenza".