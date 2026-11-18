'GH VIP 9' comienza este miércoles 18 de noviembre en el prime time de Telecinco reuniendo a uno de sus castings más ambiciosos. Por ahora, se han confirmado a 13 concursantes oficiales para integrar esta novena edición del veterano reality de convivencia con famosos, pero el casting no está completamente cerrado y se irán anunciando a nuevos habitantes durante la gala inaugural.

Además del fichaje estelar de Karmele Marchante, primer nombre del casting avanzado en exclusiva por El Televisero, la lista de concursantes de 'Gran Hermano VIP 9' está completada por perfiles muy variados como Belén Esteban, Raquel Mosquera, Cristina Porta, Pipi Estrada, Katrin Ortega, Paloma González, Gianmarco Onestini, Arturo Requejo, Raquel Bollo, Carlos Corbacho y Robert Mendoza. Todos ellos compartirán esta experiencia en la casa ubicada en Tres Cantos junto al resto de famosos que faltan por desvelar, y competirán para llevarse los 100.000 euros de premio final.

¿Quién es tu concursante favorito de 'GH VIP 9'? ¡Vota ya en la encuesta!

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel clave y es que además de votar para expulsar a uno de los nominados en cada proceso de eliminación, será la responsable de elegir al ganador o ganadora de la novena edición de 'GH VIP'. Con el casting definitivo a falta de completarse solo queda preguntarse: ¿Quién es tu concursante favorito de 'GH VIP 9'? ¡VOTA YA EN LA ENCUESTA DE EL TELEVISERO!