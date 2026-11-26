El último gran debate electoral televisado del 29-N se ha producido este jueves 26 de noviembre a tan solo tres días de las elecciones generales del próximo domingo, con la celebración del encuentro entre los cuatro candidatos principales a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

El debate a cuatro ha contado de nuevo con la organización de la Academia de la Televisión y con su presidenta María Casado como moderadora. Dicha retransmisión ha arrancado puntual a las 22:00 horas, extendiéndose durante dos horas, que han estado distribuidas en cinco grandes bloques temáticos de 20 minutos cada uno: vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

La señal institucional cedida por la Academia de la Televisión ha sido ofrecida en televisión por todas las grandes cadenas generalistas: RTVE ha apostado por su emisión en simulcast en La 1 y el Canal 24 horas, cayéndose en esta ocasión La 2. Por su parte, Atresmedia ha vuelto a retransmitirlo por Antena 3 y La Sexta, y Mediaset desde Cuatro y Telecinco. También se ha podido seguir en La Séptima y los canales de la FORTA, junto a Canal Extremadura y Castilla y León Televisión. Asimismo, ha dado el salto internacional después de adquirir la señal CNN Portugal.

¿Quién ha sido el vencedor del debate a cuatro entre Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)?

Una vez concluido este debate a cuatro -con los cabezas de lista del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio-, la gran pregunta ahora es quién ha resultado vencedor de este choque definitivo entre los cuatro grandes candidatos a la presidencia del Gobierno de España. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, ¿quién ha ganado? En El Televisero queremos conocer tu opinión: ¡Vota en nuestra encuesta!