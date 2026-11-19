La primera gran contienda televisada para las elecciones generales del 29-N se ha celebrado este jueves 19 de noviembre con la retransmisión del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que ha sido moderado por la periodista y presidenta de la Academia de la Televisión María Casado, y que se ha convertido en un escenario clave para marcar la evolución de la tendencia de voto en la recta final de esta campaña, con consecuencias aún impredecibles.

La señal institucional cedida por la Academia de la Televisión ha sido ofrecida en televisión por todas las grandes cadenas generalistas: RTVE ha apostado por su emisión en simulcast tanto en La 1 como en La 2 y el Canal 24 horas. Por su parte, Atresmedia ha pinchado la señal del cara a cara en Antena 3 y La Sexta, y Mediaset se ha sumado a la cobertura en Cuatro y Telecinco. También lo han emitido La Séptima y canales de la FORTA como Canal Sur, Telemadrid, Aragón TV, À Punt, La 7 Región de Murcia, TPA (la televisión de Asturias) y la emisora balear IB3. Así como la plataforma A Galega, el Canal Extremadura y Castilla León Televisión.

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Un evento histórico, del que se prevén audiencias millonarias equiparable a un gran acontecimiento deportivo como la final de una Champions. En total se han realizado 13 debates electorales a nivel nacional televisados con los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España, que copan el ranking de emisiones más vistas en la historia de nuestra televisión, desde los primeros cara a cara a los que se enfrentaron Felipe González y José María Aznar, hasta José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy o el propio Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo.

¿Quién ha sido el vencedor del debate cara a cara entre Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP)?

Una vez superado este primer gran debate electoral y antes del próximo debate a cuatro -con los cabezas de lista del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio- que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre, la gran pregunta ahora es quién ha resultado vencedor de este cara a cara entre los dos grandes candidatos a la presidencia del Gobierno de España. Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, ¿quién ha ganado? En El Televisero queremos conocer tu opinión: ¡Vota en nuestra encuesta!