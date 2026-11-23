El segundo gran debate electoral para las elecciones generales del 29-N se ha celebrado este lunes 23 de noviembre con la emisión del encuentro entre los ocho portavoces parlamentarios en RTVE, que ha sido moderado por el periodista y presentador de 'La noche en 24 horas' Xabier Fortes, y que ha versado sobre tres grandes bloques temáticos: vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infraestructuras; y clima sociopolítico y pactos postelectorales.

Esta retransmisión que arrancaba puntual a las 22:00 horas y ha provocado la suspensión de 'La Revuelta', se ha extendido durante una hora y media aproximadamente y ha reunido a las ocho formaciones con grupo propio en el Congreso. El debate se ha podido seguir únicamente por la cadena pública, en abierto a través de La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play.

Así mismo, a solo seis días de las elecciones generales se trata de otra cita crucial para definir la tendencia de voto, sobre todo entre los que siguen aún indecisos en la recta final de esta campaña. Ante el enorme nivel de movilización que existe y el porcentaje de participación histórico que se prevé en estos comicios tan decisivos, este debate a ocho aspira también a audiencias millonarias, después de los grandes datos de las diversas entrevistas a candidatos y la arrolladora audiencia que firmó el cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo el pasado día 19, con un 71% y 10.191.000 espectadores entre el conjunto de TV que ofrecieron la señal cedida por la Academia. Fue el sexto más visto de todos los debates televisados en miles y en términos de cuota fue el segundo más competitivo de la historia de la televisión.

¿Quién ha sido el vencedor del debate a ocho moderado por Xabier Fortes en RTVE?

Una vez superado este segundo gran debate electoral y antes del próximo debate a cuatro -con los cabezas de lista del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio- que tendrá lugar el próximo jueves 26 de noviembre, la gran pregunta ahora es quién ha resultado vencedor de este debate a ocho entre los principales partidos que concurren a estas elecciones generales. Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) o Maribel Vaquero (EAJ-PNV), ¿quién ha ganado? En El Televisero queremos conocer tu opinión: ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pulsa en este enlace si no puedes ver la encuesta para participar)