ENCUESTA: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Rosa o Víctor?

Tras la expulsión de Chiqui, 'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado las últimas nominaciones de la temporada, que concluirá el próximo jueves 12 de noviembre con la celebración de la gran final. El reparto de puntos ha dejado a Asraf Beno, Rosa Benito y Víctor Janeiro como candidatos a una eliminación que tendrá lugar el domingo en la semifinal con Sandra Barneda.
Así se han desarrollado las nominaciones:
- Rosa Benito ha nominado a Asraf Beno
- Omar Sánchez ha nominado a Asraf Beno
- Víctor Janeiro ha nominado a Asraf Beno
- Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito
- Yola Berrocal, como líder, ha nominado a Víctor Janeiro
Con todo, Asraf, Rosa y Víctor son los últimos designados de la edición para someterse al juicio de los espectadores a través de la app de Mediaset Infinity. En la otra cara de la moneda, Yola Berrocal y Omar Sánchez, que se han convertido en los primeros finalistas de 'Supervivientes All Stars 3'.
Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Rosa o Víctor? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
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