ENCUESTA: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Omar o Víctor?

Tras la expulsión de Rosa Benito, la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2026', que se ha celebrado este domingo en Telecinco, ha concluido con el último juego de líder de la temporada, disputado entre Asraf Beno, Yola Berrocal y Víctor Janeiro.

Los tres clasificados se han enfrentado a una prueba decisiva en la que ganar era más importante que nunca, pues la victoria otorgaba el privilegio de la inmunidad y, por ende, el poder de obtener una plaza fija en la gran final, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre.

La ganadora ha sido Yola Berrocal. De modo que el resto de finalistas, Asraf, Omar y Víctor, han sido automáticamente nominados. Los tres medirán sus fuerzas en un televoto que se resolverá al comienzo de la gala final. El menos votado se quedará fuera de vivirla.

Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado de la última eliminación antes de la flamante final de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Omar o Víctor? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!