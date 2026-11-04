ENCUESTA: ¿Quién quieres que sea la salvada de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Chiqui o Yola?

Como resultado de las penúltimas nominaciones, Asraf Beno, Yola Berrocal y Chiqui se convirtieron en los candidatos a la próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026', que se producirá el próximo jueves 5 de noviembre en la gala principal en Telecinco.

Desde el domingo en 'Conexión Honduras', los tres concursantes se ha medido en un televoto mediante la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar cuál de ellos quedaba liberado de la nominación en una fase decisiva del concurso, con la final muy cerca.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Chiqui y Yola Berrocal. Finalmente, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que el salvado era Asraf Beno al poseer el mayor volumen de votos emitidos por el público; nuevamente (y ya van unas cuantas veces) acaparando el 50%. El marido de Isa Pantoja confirma que es uno de los predilectos de la audiencia al sumar varios indultos consecutivos.

Así, Chiqui y Yola continuarán debatiéndose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el jueves. ¿Quién de las dos debe ser la salvada de la octava eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!