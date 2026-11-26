'Gran Hermano VIP 9' ha celebrado sus primeras nominaciones reales tras la falsa expulsión de Belén Esteban, que ha concluido su participación en el reality como infiltrada. Y el reparto de puntos ha dejado en la palestra a Cristina Porta, Pipi Estrada, Raquel Mosquera, Gianmarco Onestini y Lía Romero. Los cinco se enfrentarán a la primera eliminación de la edición.
Así se han desarrollado las nominaciones:
- Raquel Bollo ha nominado con un punto a Nacho de Borbón, con dos puntos a Pipi y con tres a Cristina Porta
- Cristina Porta ha nominado con un punto a Robert Mendoza, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Robert Mendoza ha nominado con un punto a Lía Romero, con dos a Corbacho y con tres a Cristina Porta
- Lía Romero ha nominado con un punto a Robert Mendoza, con dos puntos a Gianmarco y con tres puntos a Pipi
- Gianmarco Onestini ha nominado con un punto a Lía, con dos puntos a Corbacho y con tres a Cristina
- Pipi Estrada ha nominado con un punto a Náyades, con dos puntos a Karmele Marchante y con tres a Lía
- Nacho de Borbón ha nominado con un punto a Raquel Bollo, con dos a Lía y con tres a Raquel Mosquera
- Arturo Requejo ha nominado con un punto a Katrin Ortega, con dos a Gianmarco y con tres a Raquel Mosquera
- Paloma González ha nominado con un punto a Karmele, con dos puntos a Pipi y con tres a Raquel Mosquera
- Karmele Marchante ha nominado con un punto a Paloma, con dos puntos a Raquel Mosquera y con tres Pipi
- Náyades ha nominado con un punto a Pipi, con dos puntos a Cristina Porta y con tres a Lía Romero
- Carlos Corbacho ha nominado con un punto a Robert, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Katrin Ortega ha nominado con un punto a Arturo, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Raquel Mosquera ha nominado con un punto a Katrin, con dos a Arturo y con tres a Cristina Porta
Posteriormente, Raquel Bollo, como líder semanal por designación de Belén Esteban, ha señalado directamente a Lía Romero. Con todo, ¿quién quieres que sea el primer expulsado real de 'GH VIP 9': Cristina, Pipi, Raquel Mosquera, Gianmarco o Lía? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
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