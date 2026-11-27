'Gran Hermano VIP 9' afrontó este miércoles sus primeras nominaciones reales tras la falsa expulsión de Belén Esteban, que concluyó su participación en el reality como infiltrada. Y el reparto de puntos dejó en la palestra a Cristina Porta, Pipi Estrada, Raquel Mosquera, Gianmarco Onestini y Lía Romero. Los cinco se enfrentaban así a la primera eliminación de la edición.
Así se desarrollaron las nominaciones:
- Raquel Bollo ha nominado con un punto a Nacho de Borbón, con dos puntos a Pipi y con tres a Cristina Porta
- Cristina Porta ha nominado con un punto a Robert Mendoza, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Robert Mendoza ha nominado con un punto a Lía Romero, con dos a Corbacho y con tres a Cristina Porta
- Lía Romero ha nominado con un punto a Robert Mendoza, con dos puntos a Gianmarco y con tres puntos a Pipi
- Gianmarco Onestini ha nominado con un punto a Lía, con dos puntos a Corbacho y con tres a Cristina
- Pipi Estrada ha nominado con un punto a Náyades, con dos puntos a Karmele Marchante y con tres a Lía
- Nacho de Borbón ha nominado con un punto a Raquel Bollo, con dos a Lía y con tres a Raquel Mosquera
- Arturo Requejo ha nominado con un punto a Katrin Ortega, con dos a Gianmarco y con tres a Raquel Mosquera
- Paloma González ha nominado con un punto a Karmele, con dos puntos a Pipi y con tres a Raquel Mosquera
- Karmele Marchante ha nominado con un punto a Paloma, con dos puntos a Raquel Mosquera y con tres Pipi
- Náyades ha nominado con un punto a Pipi, con dos puntos a Cristina Porta y con tres a Lía Romero
- Carlos Corbacho ha nominado con un punto a Robert, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Katrin Ortega ha nominado con un punto a Arturo, con dos a Raquel Mosquera y con tres a Gianmarco
- Raquel Mosquera ha nominado con un punto a Katrin, con dos a Arturo y con tres a Cristina Porta
Sin embargo, este jueves, en una gala especial, se ha llevado a cabo una ceremonia de salvación que ha liberado a Raquel Mosquera al obtener el menor porcentaje de votos para salir de la casa. Por tanto, Cristina Porta, Gianmarco Onestini, Lía Romero y Pipi Estrada son los nominados actuales. Y tú, ¿quién quieres que sea el primer expulsado real de 'GH VIP 9'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!
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