Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Yola o Chiqui?

Tras la salvación de Asraf Beno y Omar Sánchez y la expulsión de Ivana Icardi, 'Supervivientes All Stars 2026: Conexión Honduras' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones, que ha sido la penúltima de una edición que ha arrancado ya su recta final en Telecinco.

El reparto de puntos, precedido por un juego de líder que ha ganado Víctor Janeiro, ha resultado con Asraf Beno, Yola Berrocal y Chiqui, tres pesos pesados de la temporada, como nuevos candidatos a la próxima eliminación, que tendrá lugar el jueves 5 de noviembre.

Así se han desarrollado las penúltimas nominaciones de 'Supervivientes All Stars 3':

Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito

Omar Sánchez ha nominado a Yola Berrocal

Rosa Benito ha nominado a Asraf Beno

Yola Berrocal ha nominado a Omar Sánchez

Chiqui ha nominado a Asraf Beno

Víctor Janeiro, como líder, ha nominado directamente a Chiqui

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