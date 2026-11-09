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ENCUESTA: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Omar, Yola o Víctor?

por El Televisero

'Supervivientes All Stars 2026' ya tiene a sus cuatro finalistas oficiales: Asraf Beno, Omar Sánchez, Yola Berrocal y Víctor Janeiro. Vota por tu favorito para ganar:

Asraf, Omar, Yola y Víctor, finalistas de 'Supervivientes All Stars 3'
Asraf, Omar, Yola y Víctor, finalistas de 'Supervivientes All Stars 3' | Montaje El Televisero

Tras la expulsión de Rosa Benito en la semifinal celebrada este domingo en Telecinco, 'Supervivientes All Stars 2026' ya tiene a sus cuatro finalistas oficiales: Asraf Beno, Omar Sánchez, Yola Berrocal y Víctor Janeiro.

Los cuatro concursantes se disputarán la gran final, que tendrá lugar el próximo jueves 12 de noviembre desde Honduras. Allí, María Lamela será la encargada de alzar el brazo del ganador o ganadora de la tercera edición de leyendas.

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Hasta entonces, puedes votar en la encuesta de El Televisero sobre quién debe suceder a Rubén Torres en el palmarés y hacerse con el premio de 50.000 euros. ¡VOTA YA por tu favorito: Asraf, Omar, Yola o Víctor!

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Asraf, Omar o Víctor, nominados de 'Supervivientes All Stars 3'

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