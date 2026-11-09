ENCUESTA: ¿A quién vas a ver esta noche: a Santiago Abascal en 'La Revuelta' o a Pedro Sánchez en La Séptima?

Este lunes, la televisión vivirá el duelo del año con la entrevista a Santiago Abascal en 'La Revuelta' de David Broncano y la de Pedro Sánchez en La Séptima.

El programa 'La Última Hora' de Javier Ruiz ha cerrado la visita del Presidente del Gobierno en la misma noche para contrarrestar al dirigente de Vox en La 1 de RTVE.

Las dos intervenciones televisivas se producirán de manera prácticamente simultánea. En el caso de Abascal a partir de las 21:55 y en el caso de Sánchez a las 21:20 horas tras el tracking demoscópico diario sobre las elecciones generales.

Si bien, la aparición del líder de la ultraderecha en 'La Revuelta' está rodeada de polémica. No tanto por su asistencia, sino por haber vetado al público habitual del programa para evitar el abucheo.

Ante las exigencias de Vox a ese respecto, RTVE y el equipo del formato han cedido a un público de casting, preseleccionado por agencia, que será pagado por acudir al teatro y dirigido por un regidor.

Si ya un sector de los espectadores había montado en cólera contra 'La Revuelta' por darle voz a Santiago Abascal, tras esta imposición las críticas han arreciado. Es más, son muchos los que han emprendido una campaña de boicot, promoviendo un "apagón" al show de La 1 y llamando a sintonizar La Séptima con Pedro Sánchez en señal de protesta.

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