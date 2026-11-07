'En Tierra Lejana', avance semanal del 9 y 10 de noviembre: El divorcio de Alya y Cihan se frustra y una amenaza con pistola en Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 9 y martes 10 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 9 de noviembre

Boran quiere recuperar a Alya y retomar su matrimonio, pero ella le deja claro que ya no se considera su mujer y que no tiene intención de volver con él. Durante la discusión, Boran reprocha a Cihan que seguramente habría preferido que él estuviera muerto para poder seguir casado con Alya. Sin embargo, su actitud cambia cuando descubre que fue ella quien le donó un riñón y que Cihan, a pesar de sus propios problemas de salud, también estaba dispuesto a hacerlo.

Ante esta situación, Cihan y Alya hablan sobre la posibilidad de divorciarse de mutuo acuerdo. Ambos consideran que es lo más adecuado ahora que Boran ha regresado y quieren evitar que el conflicto se prolongue aún más. Una vez tomada la decisión, Alya abandona la habitación que compartía con Cihan, aunque los dos siguen teniendo claro que esperan poder casarse de nuevo en el futuro.

Mientras tanto, Zerrin le confiesa a Fidan que existe una manera de salir de la situación en la que se encuentra. No quiere regresar a casa con Demir y está decidida a encontrar una alternativa que le permita escapar de ese matrimonio.

Cihan empieza a sospechar que Boran está ocultando algo. No entiende por qué, después del accidente que sufrió en Canadá, pidió que lo mantuvieran apartado y permitió que Alya y su hijo continuaran con sus vidas sin saber que seguía vivo. Sus decisiones hacen que Cihan se pregunte si realmente conoce toda la verdad sobre lo sucedido.

Sadakat le cuenta a Boran que Alya y Cihan han decidido divorciarse. La noticia parece darle esperanzas de recuperar a su mujer, aunque Alya continúa insistiendo en que no quiere volver con él.

Finalmente, Alya y Cihan reúnen al pequeño Cihan para explicarle que su padre biológico, Boran, está vivo. Mientras intentan prepararlo para la noticia, Boran, cada vez más impaciente por reencontrarse con su hijo, exige verlo. Al escuchar que lo llaman, el pequeño sale de la habitación acompañado de Alya, pero, cuando se encuentra frente a Boran, se asusta y vuelve corriendo al interior.

La reacción del niño deja a Boran desconcertado y enfadado. Convencido de que Alya y Cihan están intentando poner a su hijo en su contra, les reprocha lo sucedido. Sin embargo, ambos le explican que el pequeño necesita tiempo para asimilar la situación y acostumbrarse a la idea de que su padre ha regresado. No pretenden alejarlo de Boran, sino evitar que el reencuentro le provoque un impacto aún mayor.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 10 de noviembre

Alya y Cihan firman los papeles del divorcio, aunque ambos lo hacen con la esperanza de que algún día puedan volver a casarse y vivir juntos sin obstáculos. A pesar de la separación, sus sentimientos siguen intactos y confían en que esta decisión sea solo temporal.

Cihan se da cuenta de que Kaya sigue enamorado de Zerrin y decide hablar con él. Le advierte de que, si finalmente se casa con Ipek, acabará arrepintiéndose, porque es evidente que todavía no ha conseguido olvidarse de Zerrin.

Mientras tanto, Şahin y Nare regresan a casa de Ecmel y Fidan. La convivencia no será fácil después de todo lo ocurrido y de los secretos que han salido a la luz en los últimos días.

Ecmel se presenta en la mansión de los Albora, pero los hombres de Cihan le impiden entrar. Justo entonces llegan Alya y el pequeño Cihan Deniz. Al bajar del coche, Ecmel le dice que quiere ver a su nieto. Alya, indignada al escuchar cómo se refiere al niño, coge una pistola de uno de los hombres de Cihan y le apunta, advirtiéndole de que no vuelva a llamar así a su hijo.

A pesar de la oposición del resto de la familia, Boran decide permitir que Ecmel entre en la mansión. Una vez dentro, Ecmel se justifica diciendo que Sadakat nunca le contó que Boran era su hijo. Durante la conversación, Boran descubre también que su padre fue quien secuestró al pequeño Cihan con la intención de acabar con su vida. La revelación lo deja profundamente indignado y le hace comprender hasta dónde ha sido capaz de llegar Ecmel.

Por su parte, Cihan quiere contarle a Kaya que el bebé que espera Zerrin es suyo, pero ella se niega. Zerrin teme las consecuencias que podría tener revelar la verdad y no quiere arriesgarse a perder a su hijo.

Finalmente, Zerrin decide contarle a su hermano toda la verdad sobre su embarazo. Le confiesa que el bebé es de Kaya y que Demir no puede ser su padre porque es estéril. Ante la complicada situación, propone como solución marcharse en secreto al extranjero, tener allí al niño y criarlo lejos de todos. Cuando llegue el momento adecuado, le contará a Kaya que es su hijo. La familia acepta el plan y se compromete a ayudarla.

Mientras tanto, Alya y Cihan acuden al juzgado para formalizar su divorcio de mutuo acuerdo. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando el juez detecta contradicciones en sus declaraciones y decide no concederles el divorcio. A pesar de haber firmado los documentos, tendrán que buscar otra manera de resolver su situación legal.