'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 30 de noviembre y martes 1 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 30 de noviembre

Cihan y Alya pasan finalmente la noche juntos fuera de casa, mientras en la mansión Boran está cada vez más intranquilo al comprobar que ninguno de los dos ha regresado. Sadakat intenta ponerse en contacto con ellos, pero no consigue localizarles. Kaya, cansado de la actitud de Boran, le dice que ha llegado el momento de aceptar la realidad y asumir que Alya ya no quiere estar con él.

A la mañana siguiente, Cihan le explica a Alya que no pueden seguir viviendo en la mansión y le propone trasladarse con el pequeño Cihan a la villa que tienen. Quiere alejarse de los conflictos familiares y empezar una nueva etapa junto a ella y su hijo.

Por otro lado, Demir empieza a sospechar que su padre, Nadim, no está siendo sincero con el cambio de declaración que ha permitido la liberación de Boran. Además, está convencido de que Boran no es inocente y no entiende por qué Nadim ha decidido ayudarlo. Ecmel, consciente de sus intenciones, advierte a Demir de que, si le hace algo a Boran, tendrá que atenerse a las consecuencias.

Más tarde, Cihan comunica a Sadakat y a Boran que Alya y el pequeño Cihan se trasladarán temporalmente a la villa mientras se resuelve el proceso judicial. Boran recibe la noticia con indignación y protesta porque considera que, como marido de Alya, tiene derecho a decidir dónde vive. Sin embargo, Cihan no está dispuesto a cambiar de opinión.

Boran tampoco está conforme con la elección de Erol como abogado y quiere buscar a otro que defienda mejor sus intereses. Su cuidador, Vurgun, intenta hacerle entrar en razón, pero Boran se mantiene firme. Vurgun le recuerda que, en un principio, se casó con Alya para conseguir la nacionalidad, y le pregunta por qué ahora está tan empeñado en recuperar su matrimonio. Boran reconoce que, aunque al principio sus motivos fueran otros, con el tiempo terminó enamorándose de ella.

Mientras tanto, Demir sigue sin tener noticias de Zerrin y ordena a sus hombres que continúen buscándola por todas partes. Ecmel tampoco sabe dónde se encuentra su hija, pero Fidan conoce su escondite y decide llevarle comida. Sin embargo, Ecmel sospecha de sus movimientos y comienza a seguirla. Fidan se da cuenta de que la está vigilando y, para despistarlo, entra en un hotel, donde un grupo de mujeres la retiene y evita que pueda continuar su camino.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 1 de diciembre

Sadakat descubre que Zerrin y su hijo Kaya están juntos y averigua que él es el padre del bebé que espera. La noticia supone un nuevo golpe para la familia, especialmente por las consecuencias que puede tener si Demir llega a descubrirlo.

Cihan habla con Sadakat sobre el embarazo de Zerrin y le pide que no le cuente nada a Boran, ya que últimamente está teniendo comportamientos extraños y no quiere darle más motivos para intervenir. Sin embargo, Boran está escuchando la conversación a escondidas. Durante la charla, Cihan también le revela a su madre que sabe que ha visitado a Alya en el hospital y que ella le ha dejado claro que considera a Cihan su marido y que quiere seguir a su lado. Al escuchar estas palabras, Boran se llena de rabia al comprobar que Alya no tiene intención de regresar con él.

Demir continúa buscando a Zerrin y decide acudir a la universidad donde estudiaba. Allí se encuentra con Ipek y le pregunta si sabe dónde está escondida. Ella asegura que no tiene ninguna información sobre su paradero.

Por otro lado, Boran se presenta en la villa para visitar al pequeño Cihan y decide llevárselo para pasar un rato con él. A pesar de las advertencias de Vurgun, que considera peligroso llevar al niño a la plaza Albora, Boran no cambia de opinión y se dirige allí con su hijo.

Una vez en la plaza, se encuentran con Ecmel, que aprovecha la ocasión para recordarle a Boran que, gracias a su ayuda, ahora puede moverse libremente sin temor a ser detenido. Ecmel le pide que le permita acercarse al pequeño Cihan y Boran accede, aunque solo durante un momento. Sin embargo, cuando Ecmel intenta saludar al niño, este se niega a acercarse. Justo entonces aparecen Cihan y Alya, que se llevan al pequeño para evitar que la situación vaya a más.

Mientras tanto, Ipek termina cediendo y llama a Demir para revelarle dónde se encuentra Zerrin. La información llega en el peor momento, ya que Zerrin tiene que acudir al hospital y Kaya se ofrece a llevarla en coche.

Cuando ambos se disponen a salir, Demir aparece acompañado de sus hombres y comienza a disparar contra las ruedas del vehículo para impedir que escapen. La persecución continúa por la carretera, con Demir siguiéndolos y disparando contra el coche. En medio del caos, Zerrin pierde el conocimiento. Kaya intenta comprobar qué le ocurre, pero acaba perdiendo el control del vehículo y se estrella contra una roca. El impacto lo deja también inconsciente, dejando a los dos en una situación muy peligrosa.