'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 16 y martes 17 de noviembre en Atresmedia: El engaño de Zerrin y la huida de Ipek

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 16 y martes 17 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 15 de noviembre

Sadakat está furiosa después de que el juez rechazara la solicitud de divorcio de Alya y Cihan. Cuando ambos se lo comunican a Boran, este también se enfada y asegura que, en cuanto recupere su identidad, su matrimonio quedará anulado y Alya volverá a ser su mujer. Ella, sin embargo, le deja claro que precisamente quiere que recupere la memoria para poder divorciarse de él y poner fin definitivamente a su relación.

Por otro lado, Kaya e Ipek siguen adelante con sus planes de boda, a pesar de que Cihan le ha advertido a Kaya de que podría arrepentirse si se casa sin haber olvidado a Zerrin.

Boran habla con su cuidador, Vurgün, quien le entrega un teléfono móvil que, según le explica, le ha dado un niño en la calle. Cuando el aparato empieza a sonar, Boran responde y descubre que al otro lado está Ecmel. Su padre le ofrece ayuda para recuperar su identidad, pero Boran rechaza su propuesta y termina la llamada.

Por su parte, Zerrin prepara su marcha a Frankfurt, donde pretende empezar una nueva vida lejos de Demir y de todos los problemas familiares. Su salida está prevista para el mismo día de la boda de Kaya e Ipek, una coincidencia que hace todavía más difícil su situación.

Mientras tanto, los celos de Boran hacia Cihan no dejan de crecer. Cada vez le resulta más difícil soportar la cercanía entre su hermano y Alya, y comprobar que, a pesar de sus intentos por recuperar a su mujer, ella sigue enamorada de Cihan.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 16 de noviembre

Kaya llega al día de su boda con Ipek completamente hundido. Sabe que, si no bebe, no será capaz de dar el paso de casarse con ella, así que termina emborrachándose para afrontar la ceremonia. Antes de la boda, Ipek escucha por casualidad una conversación entre Kaya y Cihan en la que su futuro marido reconoce lo mucho que le cuesta intentar olvidar definitivamente a Zerrin. Al salir de la habitación, Ipek se encuentra con Cihan, Alya y Nare y les confiesa que pensaba que conseguiría que Kaya dejara atrás a Zerrin. Cihan no le oculta la realidad y le dice que Kaya seguirá enamorado de ella toda su vida. Además, le revela que el bebé que espera Zerrin es de Kaya.

Cuando llega el momento de la ceremonia, Ipek sorprende a todos al negarse a casarse. Finalmente, huye en un coche y desaparece, dejando a Kaya plantado en el altar.

Después de lo ocurrido, Cihan decide contarle a Kaya que el bebé que espera es suyo. Kaya se enfada profundamente con su familia por haberle ocultado algo tan importante durante tanto tiempo. Su primera reacción es salir en busca de Zerrin, pero le explican que se ha marchado a Alemania.

Zerrin, mientras tanto, se dirige al aeropuerto para iniciar su nueva vida en Frankfurt. Sin embargo, cuando Demir llega a la casa familiar y descubre que ella no está, recibe una llamada que le informa de que se encuentra en el aeropuerto. Demir y Ecmel acuden rápidamente, pero no consiguen pasar el control de seguridad. Ambos ven cómo el avión despega convencidos de que Zerrin ha conseguido escapar. Lo que no saben es que todo forma parte de un engaño, ya que Zerrin nunca ha abandonado Turquía y permanece escondida en una casa apartada. Kaya consigue finalmente reunirse con ella.

Demir, que no está dispuesto a dejarla escapar, ordena a sus hombres que la busquen por todas partes.

Mientras tanto, la relación entre Boran, Alya y Cihan sigue deteriorándose. En un momento dado, Boran agarra a Alya del brazo para impedir que salga de casa con Cihan. Durante el forcejeo, se rompe el collar que lleva Alya, en el que guarda fotografías de Cihan y de su hijo. Al ver las imágenes, Boran pierde los nervios. Justo entonces aparece Cihan y lo tira al suelo para apartarlo de Alya.

Más tarde, durante una celebración en la plaza, Cihan y Alya bailan juntos cogidos de la mano. Boran los observa desde lejos e, incapaz de soportar la escena, se acerca a Alya y le exige que deje de bailar con Cihan delante de todo el mundo. Sin embargo, debido a su reacción, todos los habitantes del pueblo pueden ver que Boran está vivo. Entre quienes lo descubren se encuentran Nadim y Demir, que contemplan la escena desde la distancia.