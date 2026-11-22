'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 23 y martes 24 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 23 de noviembre

Demir descubre a Boran entre la gente y ordena a uno de sus hombres que le dispare. Sin embargo, Cihan se da cuenta de lo que está ocurriendo y se interpone para proteger a su hermano. El disparo alcanza a Cihan, que cae herido ante la desesperación de todos.

En medio de la confusión, Demir acusa a Boran de haber asesinado a su tío, Süleyman Baybars, lo que provoca que los militares se lo lleven detenido. Tras comparar sus huellas dactilares, las autoridades confirman oficialmente su identidad, por lo que vuelve a ser reconocido como Boran Albora. De este modo, Boran queda bajo custodia policial.

Ya en el calabozo, recibe la visita de Sadakat, que le reprocha haber acudido a la celebración y haberse expuesto delante de todos. Boran, sin embargo, no acepta sus críticas y le responde que Cihan tampoco debería haber llevado a Alya a la fiesta ni haberla cogido de la mano delante de todo el mundo.

Boran insiste en que, cuando recupere oficialmente su identidad, Alya y Cihan tendrán que divorciarse. Cihan, por su parte, deja claro que no le preocupa lo que pueda ocurrir en los tribunales, ya que ninguna demanda conseguirá impedir que pase el resto de su vida junto a Alya.

Cihan visita a Nadim para pedirle que rectifique su declaración sobre la muerte de Süleyman. Le recuerda que estuvo presente cuando Boran disparó y le ofrece la mitad de los cargamentos de manera permanente si cambia su testimonio.

Kaya le confiesa a Ipek que Zerrin nunca llegó a marcharse a Alemania. Ipek lo sigue en coche y descubre que ambos siguen viéndose. La escena le provoca un profundo dolor al comprobar que Kaya continúa enamorado de Zerrin.

Ecmel visita a Boran en el calabozo y aprovecha la situación para ponerlo en contra de Cihan. Le asegura que su hermano no piensa ayudarlo ni hará nada para conseguir que salga de prisión, intentando que Boran desconfíe de él.

Kaya, decidido a estar con Zerrin, le pide a Fidan que le permita mantener una relación con ella. Finalmente, Fidan acepta, aunque la situación sigue siendo muy delicada. Ecmel, por su parte, continúa convencido de que su hija se encuentra en Alemania y desconoce que Zerrin sigue escondida en Turquía.

Por último, Sadakat habla con Alya y le advierte de que conoce bien a Boran y sabe que, en cuanto recupere oficialmente su identidad, intentará volver con ella. Por eso, le aconseja que se marche lejos con el pequeño Cihan antes de que su hijo pueda obligarla a retomar su matrimonio. Sin embargo, Cihan ha escuchado toda la conversación desde detrás de la puerta y aparece para dejar clara su postura: Alya no se irá a ninguna parte. Se quedará a su lado y seguirá siendo su mujer.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 24 de noviembre

Alya le deja claro a Sadakat que no piensa marcharse de la mansión ni alejarse de Cihan, a pesar de las advertencias sobre lo que podría ocurrir cuando Boran recupere oficialmente su identidad.

Nare empieza a sospechar que podría estar embarazada y decide compartir sus dudas con Şahin. Sin embargo, la posibilidad de tener un hijo no es lo único que le preocupa. También le confiesa que tiene miedo de lo que Ecmel pueda hacerles a ellos y al resto de la familia, especialmente después de todo lo sucedido.

Por otro lado, Nadim intenta aprovechar la situación de Boran para conseguir más poder. Le exige a Cihan que le ceda el control de todos los cargamentos y que no interfiera en sus negocios. Cihan se niega a aceptar esas condiciones y deja claro que no permitirá el tráfico de drogas en sus territorios. Ante su negativa, Nadim amenaza con mantener su declaración contra Boran, impidiendo así que salga de prisión.

Cihan le explica a su hermano las exigencias de Nadim, pero Boran considera que debería aceptar el trato para conseguir su libertad. Además, empieza a sospechar que Cihan se niega a ayudarlo porque, en el fondo, quiere mantenerlo alejado de Alya y continuar su relación con ella.

Durante el juicio por la muerte de Süleyman Baybars, se produce un giro inesperado. Ecmel aparece acompañado de Nadim, quien sorprende a todos al retractarse de su declaración anterior. Esta vez asegura ante el juez que Boran no fue quien disparó a Süleyman. Gracias a su testimonio, el juez ordena la puesta en libertad de Boran, para sorpresa de los Albora, que presencian la audiencia sin entender qué ha provocado ese cambio de versión.

La familia sospecha que Ecmel ha llegado a algún tipo de acuerdo con Nadim para conseguir que declare a favor de Boran. Y sus sospechas no van desencaminadas, aunque el verdadero motivo es mucho más oscuro.

En privado, Ecmel le revela a Nadim que conoce uno de sus secretos mejor guardados. Sabe que contrató a un sicario para asesinar a Azem Albora, padre de Cihan y Kaya, y que después acabó con la vida del propio asesino, para responsabilizar a su hermano Süleyman de lo ocurrido. El hijo del sicario, que acaba de salir de prisión, ha sido quien le ha contado toda la verdad a Ecmel.

Para asegurarse de que Nadim no pueda volverse contra él, Ecmel ordena a uno de sus hombres que mate al hijo del sicario y le muestra a Nadim cómo lo ejecutan. De esta manera, le deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar y consigue mantenerlo bajo su control.

Ecmel también visita a Boran en los calabozos para hacerle saber que ha sido él quien ha conseguido su libertad. Con este gesto, intenta ganarse su confianza y demostrarle que puede hacer por él lo que Cihan no ha logrado.

Por su parte, Alya se desplaza a otro pueblo para impartir una charla. Cuando termina, Cihan va a recogerla, pero durante el trayecto de regreso se encuentran con una carretera cortada a causa de un accidente. Al no poder continuar el viaje, deciden pasar la noche en un hotel.

En un principio, ambos reservan habitaciones separadas, intentando respetar la decisión de distanciarse mientras resuelven su situación matrimonial. Sin embargo, terminan cambiando de opinión y deciden pasar su primera noche juntos. Al fin y al cabo, siguen casados legalmente y, pese a todos los obstáculos, ninguno de los dos ha dejado de querer al otro.