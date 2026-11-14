¿En qué canales de televisión se va a retransmitir el cara a cara entre Sánchez y Feijóo organizado por la Academia de la Televisión?

Después de los bloqueos entre el PSOE y el PP de cara a los debates electorales del 29-N, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión ha conseguido desencallar la situación y alcanzar un acuerdo con ambas formaciones para la celebración del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, que se retransmitirá el próximo jueves 19 de noviembre a partir de las 22:00 horas. Asimismo, el organismo también trabaja ya en el debate a cuatro que se producirá el jueves 26 de noviembre.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group en Tres Cantos, cerca de los estudios de Netflix y de la nueva casa de 'Gran Hermano', y estará moderado por la Presidenta de la Academia de Televisión, María Casado.

Tras hacerse oficial la fecha de dicho debate electoral y todos los detalles del evento quedaba una gran incógnita por revelarse. ¿Qué cadenas de televisión generalistas emitirán la señal institucional que ofrecerá la Academia? El Televisero se ha puesto en contacto con todos los grupos principales y tanto Atresmedia como La Séptima han confirmado ya su emisión al igual que RTVE. Solo queda por pronunciarse Mediaset, aunque todo apunta a que también se sumará dados sus movimientos ya que fue la primera cadena interesada en proponer un cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Para Atresmedia la emisión del debate cara a cara entre los líderes del PP y del PSOE es primordial y se verá tanto en Antena 3 como en La Sexta, por lo que la anunciada entrevista con Jordi Wild en 'El Hormiguero' tendrá que ser reubicada a otra fecha, tal y como hemos podido verificar. También obligará a aplicar cambios de programación en La Sexta, con la retirada de 'El Intermedio' y el avanzado especial de 'La Sexta Xplica' dentro de la iniciativa de 'Mesa abierta', que ha puesto en marcha la emisora para esta cita con las urnas.

En el caso de Mediaset, Telecinco ya ha confirmado que el estreno de 'GH VIP 9' se adelantará al miércoles 18 de noviembre tras tener previsto su lanzamiento para el jueves. Una pista que deja entrever que la cadena también ofrecerá dicho cara a cara aunque todavía no hay confirmación oficial.

RTVE ha avanzado que esta emisión se verá en simultáneo a través de La 1 y el Canal 24 horas e irá acompañado de un programa especial conducido por Pepa Bueno previo al cara a cara y después, con todo el análisis de lo sucedido en el debate. La cadena pública también se verá forzada a modificar su parrilla y cancelar ese día las emisiones de 'La Revuelta' y 'El perro andaluz'. En el caso del programa de Manu Sánchez hay que decir que también se adelantará la próxima semana un día y se ofrecerá el miércoles. Asimismo, cabe recordar que la cadena pública ha confirmado también que el lunes 23 de noviembre emitirá el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, EH Bildu y EAJ-PNV.

Así será el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez

Después de la reunión que ha celebrado la Junta Directiva de la Academia de la Televisión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP, se ha acordado que María Casado como presidenta de la institución sea la encargada de moderar el cara a cara y repartir los turnos entre ambos candidatos.

Asimismo, en dicho encuentro se han acordado por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden:

Vivienda Economía y fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regenaración democrática Migración y política exterior

Además, también se ha decidido por sorteo que será Alberto Núñez Feijóo el encargado de abrir el debate mientras que Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y por ende será el que cierre dicho cara a cara.