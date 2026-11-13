¿En qué cadenas de televisión se podrá ver el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo del jueves 19 de noviembre?

Después de los bloqueos entre el PSOE y el PP de cara a los debates electorales del 29-N, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión ha conseguido desencallar la situación y alcanzar un acuerdo con ambas formaciones para la celebración del cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, que se retransmitirá el próximo jueves 19 de noviembre. Asimismo, el organismo también trabaja ya en el debate a cuatro que se producirá el jueves 26 de noviembre.

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre en el Plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group en Tres Cantos, cerca de los estudios de Netflix y de la nueva casa de 'Gran Hermano', y estará moderado por la Presidenta de la Academia de Televisión, María Casado.

Tras hacerse oficial la fecha de dicho debate electoral y todos los detalles del evento quedaba una gran incógnita por revelarse. ¿Qué cadenas de televisión generalistas emitirán la señal institucional que ofrecerá la Academia? El Televisero se ha puesto en contacto con todos los grupos principales y tanto Atresmedia como La Séptima han confirmado ya su emisión. También se espera que RTVE lo ofrezca como es habitual, al igual que Mediaset, que fue la primera en postularse para la realización de este cara a cara.

Para Atresmedia la emisión del debate cara a cara entre los líderes del PP y del PSOE es primordial y se verá tanto en Antena 3 como en La Sexta, por lo que la anunciada entrevista con Jordi Wild en 'El Hormiguero' tendrá que ser reubicada a otra fecha, tal y como hemos podido verificar. También obligará a aplicar cambios de programación en La Sexta, con la retirada de 'El Intermedio' y el avanzado especial de 'La Sexta Xplica' dentro de la iniciativa de 'Mesa abierta', que ha puesto en marcha la emisora para esta cita con las urnas.

En el caso de Mediaset, si finalmente el grupo audiovisual decide emitirlo a través de sus dos cadenas principales queda por saber entonces qué sucederá con el estreno de 'GH VIP 9', cuando todo hacía indicar que tomaría el relevo de 'Supervivientes All Stars' precisamente en la noche de los jueves.

RTVE también se verá forzada a modificar su parrilla y cancelar ese día las emisiones de 'La Revuelta' y 'El perro andaluz'. Asimismo, cabe recordar que la cadena pública ha confirmado también que el lunes 23 de noviembre emitirá el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de PP, PSOE, Vox, Frente Amplio, ERC, Junts, EH Bildu y EAJ-PNV.

Así será el cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez

Después de la reunión que ha celebrado la Junta Directiva de la Academia de la Televisión con los representantes de los partidos políticos PSOE y PP, se ha acordado que María Casado como presidenta de la institución sea la encargada de moderar el cara a cara y repartir los turnos entre ambos candidatos.

Asimismo, en dicho encuentro se han acordado por consenso los bloques temáticos del debate que serán, por este orden:

Vivienda Economía y fiscalidad Política Social y Servicios Públicos Lucha contra la corrupción y regenaración democrática Migración y política exterior

Además, también se ha decidido por sorteo que será Alberto Núñez Feijóo el encargado de abrir el debate mientras que Pedro Sánchez tendrá el último turno de palabra y por ende será el que cierre dicho cara a cara.