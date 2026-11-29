Este 29 de noviembre todos los españoles estamos llamados a las urnas para elegir a los diputados y senadores que formarán parte de la nueva legislatura y cuál debe ser nuestro próximo gobierno, si uno conformado por el bloque de la derecha y la ultraderecha o una reedición del gobierno progresista. Y por ello, las cadenas de televisión se volcarán este domingo con programaciones especiales para cubrir todo en torno a estos comicios.

TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, La Séptima y las cadenas autonómicas se volcarán, desde primera hora de la mañana en algunos casos, con una serie de especiales informativos para informar a los ciudadanos de como se han desarrollado los comicios, avanzar los primeros sondeos y anunciar todos los resultados y analizaros con sus expertos durante toda la noche.

TVE: especial de 'La gran decisión' con Pepa Bueno y Alejandra Herranz

Pepa Bueno y Alejandra Herranz presentarán 'La gran decisión. Noche electoral'

En Televisión Española, la programación especial en directo comenzará a las 07:00 de la mañana y se emitirá en simultáneo en La 1 y el Canal 24 horas hasta las 13:00 horas ocupando el hueco habitual de las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. Un amplio bloque en el que se ofrecerán las votaciones de los candidatos de las principales formaciones políticas.

De 13:55 a 14:15, también en La 1 y el Canal 24 horas, habrá un avance informativo con el dato de participación hasta esa hora y el desarrollo de las votaciones, a través de conexiones en directo con distintos puntos del país. Y los Informativos Territoriales de La 1, de 14:15 a 14:30, mostrarán cómo se desarrolla la jornada electoral en cada comunidad alterando así la duración de 'D Corazón'.

Por la tarde, La 1 eliminará la emisión tanto de 'Cosas nuestras' como de 'Aquí la tierra' para comenzar el especial de 'La gran decisión. Especial noche electoral' a partir de las 19:30 horas, que se emitirá también en el Canal 24 horas y TVE Internacional. El programa estará presentado por Pepa Bueno y Alejandra Herranz desde la sede de RTVE en Prado del Rey, con una puesta en escena novedosa tanto dentro como fuera del plató.

Informarán de los últimos minutos de votaciones y, a las 20:00 horas, tras el cierre de los colegios, informarán del sondeo para RTVE. La audiencia podrá seguir la actualización constante del escrutinio, y toda la fuerza del periodismo de RTVE se desplegará en los principales puntos de interés, con especial atención a las sedes de los partidos. El equipo de Datos de RTVE desgranará a lo largo de la noche las cifras más destacadas, junto al análisis de expertos y periodistas.

Antena 3: especial informativo con Vicente Vallés

Vicente Vallés presentará el especial de 'Antena 3 Noticias'

'Antena 3 Noticias', los informativos líderes y más vistos de la televisión por quinta temporada consecutiva, ofrecerán una cobertura especial de las elecciones generales. Los informativos que dirige Santiago González llevarán a cabo un amplio seguimiento de la actualidad electorales, con varios boletines informativos a lo largo de la mañana (11:00 y 13:00 horas).

Con posterioridad, a partir de las 15:00 horas, Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, con Mónica Carrillo y Matías Prats, informará sobre el desarrollo de los comicios, incluyendo conexiones con distintos puntos de España para conocer la última hora de partidos, políticos, colegios electorales.

Por la tarde, a partir de las 19:30 horas, Antena 3 emitirá un programa especial con Vicente Vallés al frente, que se prolongará hasta el final del recuento electoral. Este espacio contará con analistas como Carlos Alsina, Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García-Margallo, Javier Caraballo y Gema Huesca, así como con el corresponsal parlamentario de Antena 3 Noticias Raúl Marqueta.

Todo ello con un amplio despliegue que incluirá a reporteros en las sedes de los principales partidos de ámbito nacional y autonómico.

Este especial provocará que este domingo la tercera película de 'Multicine' quede cancelada y que la emisión de 'El secreto' se relegue al late night. Así, la ficción turca no comenzará hasta las 0:45 horas una vez haya concluido todo el análisis de los resultados y se hayan ofrecido todas las comparecencias en las sedes de los partidos políticos.

Cuatro y Telecinco: especial en simulcast con Carlos Franganillo y Diego Losada

Carlos Franganillo y Diego Losada conducirán '29N. España decide' en Mediaset

Por su parte, Mediaset ha decidido realizar un especial informativo que se ofrecerá en simulcast en Cuatro y Telecinco. Tras informar ambos canales de como se ha ido desarrollando la mañana y los primeros datos de participación en 'Noticias Cuatro 1' con Marta Reyero y Diego Arce e 'Informativos Telecinco 15h' con Roberto Arce y Carmen Corazzini, la cobertura especial comenzará a última hora de la tarde, lo que provocará que Telecinco recorte la duración de 'Fiesta'.

Será a partir de las 19:30 horas cuando Mediaset arranque el especial '29N: España decide'. Con Carlos Franganillo al frente, el especial contará con equipos de directo desplegados por toda España para informar desde los principales escenarios de la noche electoral y reunirá en plató a expertos y analistas políticos para abordar la evolución de los resultados, el análisis de los resultados electorales, las posibles mayorías parlamentarias y el escenario político que arrojen las urnas.

El programa se emitirá en simulcast en Telecinco y Cuatro hasta las 22:30h, momento en el que la primera cadena dará paso a una nueva gala de 'GH VIP' y el especial informativo continuará en Cuatro hasta las 00:30h. Eso conllevará que 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol se emita este domingo en Energy y no en Cuatro como es habitual.

Diego Losada estará en el plató junto a Carlos Franganillo para mostrar a través de distintos recursos gráficos la evolución del escrutinio, la distribución de escaños, las posibles mayorías parlamentarias y los escenarios de pactos que se perfilen a medida que avance el recuento.

El programa especial contará también con una mesa de análisis en plató integrada por expertos en información política entre los que figuran Francisco Camas, politólogo y director de Investigación de Opinión Pública de Ipsos España; los periodistas Rodolfo Irago, María Claver y Cristina de la Hoz; y Alberto Sotillos, sociólogo y experto en comunicación política. A ellos se sumarán Susana Camacho y Carlota Núñez, periodistas de Noticias Cuatro que cubren habitualmente la información del Partido Popular y del PSOE, respectivamente.

A lo largo de la noche, el programa realizará además conexiones en directo con los directores de las principales cabeceras de la prensa española, que ofrecerán su análisis de los resultados y avanzarán las portadas del día siguiente y las noticias más destacadas de la cita electoral.

Los Servicios Informativos de Mediaset España desplegarán equipos de directo en distintos puntos de la geografía nacional para seguir sobre el terreno el desarrollo de la noche electoral, recoger las primeras reacciones a los resultados y trasladar al espectador las comparecencias de los principales líderes políticos.

Ángeles Blanco estará en el exterior de la sede del Partido Popular y Mónica Sanz en el de la sede del PSOE, mientras que Lorenzo García-Campoy e Iñaki Aguado, periodistas que habitualmente cubren la información de ambas formaciones, estarán en el interior de sus respectivas sedes.

El dispositivo contará también con equipos informativos en las sedes de Vox, Frente Amplio y Podemos, en Madrid; PNV y EH Bildu, en el País Vasco; Compromís, en Valencia; Adelante Andalucía, en Sevilla; BNG, en Galicia; ERC y Junts, en Barcelona; y Coalición Canaria, en la capital del archipiélago.

La Sexta: especial de 'Al rojo vivo: Objetivo Moncloa'

Antonio García Ferreras liderará el especial 'ARV: Objetivo Moncloa'

La cita electoral y su escrutinio volverán, una vez más, a vivirse de forma intensa en la Sexta. Por la mañana, La Sexta comenzará una edición especial de 'La Sexta Noticias Fin de Semana' con Ana Cuesta al frente a partir de las 12:15 horas tomando el relevo de las habituales reposiciones de 'Equipo de investigación' para informar de como ha ido la apertura de los colegios y cómo se está desarrollando la mañana además de informar del primer dato de participación.

Pero el colofón llegará a partir de las 18:30 horas. Y es que La Sexta ha decidido adelantarse al resto de sus rivales y recortar 'La Roca' para arrancar a esa hora el especial de 'ARV: Objetivo Moncloa' con Antonio García Ferreras para analizar la actualidad de la jornada y debatir los resultados de estos comicios con expertos en la materia.

'ARV Objetivo La Moncloa' se prolongará durante toda la noche electoral, contando con un equipo de politólogos integrado por Sandra León, Ignacio Urquizu, Pablo Simón y Lluís Orriols. A ellos se les unirán analistas como Lucía Méndez, Ignacio Escolar, Pablo Montesinos y Manuel Cobo, entre otros.

Además, los periodistas de laSexta Noticias María Llapart y Rodrigo Blázquez irán analizando los resultados electorales a medida que se vayan conociendo los datos del escrutinio. La directora de 'El Objetivo', Ana Pastor, cubrirá la jornada desde la sede del Partido Popular en la madrileña calle Génova.

La Séptima: programación especial durante todo el día y 'La última hora' con Javier Ruiz

Javier Ruiz conducirá 'La última hora'

La Séptima afrontará este domingo sus primeras elecciones generales. Lo hace tras no haber cumplido ni un mes. Y por ello, la nueva cadena de TDT quiere demostrar su apuesta por la actualidad y su músculo para citas tan importantes como estas con una programación especial desde primera hora de la mañana. Y es que la cadena arrancará sus emisiones en directo a las 9:00 con un especial de 'El Pulso' de Verónica Sanz. A las 12:00 horas tomará el relevo 'Fin de semana' con Luján Argüelles.

Después, La Séptima prescindirá este domingo tanto de 'La comedia nacional' con Héctor de Miguel como de 'Fuera de control' con Alba Carrillo y Marta Márquez. En su lugar, el canal ofrecerá ediciones especiales de 'En línea' con Sarah Santaolalla de 14:00 a 17:00 horas y posteriormente de 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado hasta las 19:00 horas.

A partir de las 19:00 horas, Javier Ruiz se pondrá al frente del especial 'La última hora. 29N' con Noor Ben Yessef para informar del cierre de los colegios y dar los primeros sondeos electorales. A las 21:00 horas, el director editorial de La Séptima liderará todo el despliegue especial de La Séptima para seguir los resultados en tiempo real con conexiones con todos los partidos políticos con su arsenal de reporteros desplazados por todo el país. Y a las 23:00 horas llegará el tiempo del análisis y de seguir las comparecencias de los diferentes líderes.