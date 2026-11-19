Este miércoles, 18 de noviembre, Antena 3 emitió una nueva entrega de 'La Mesa', el programa de debate conducido por Cristina Pardo. En esta ocasión, entre los invitados se encontraban Jordi Évole y Susana Díaz, quienes protagonizaron un rifirrafe en directo por las discrepancias que la andaluza ha mostrado en público con la actual dirección del PSOE, en especial con Pedro Sánchez.

Para conocer esta guerra interna en el seno del Partido Socialista hay que remontarse al año 2016, cuando el entonces secretario general, Pedro Sánchez, se enfrentó a los 'barones' de su partido por su decisión de intentar formar gobierno junto a partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas. Una decisión que no contó con apoyos suficientes en el Comité Federal, que era quien tenia que ratificar la decisión final.

Finalmente, el 1 de octubre de 2016, Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE y renunció a su acta de diputado. Desde ese momento, se recorrió toda España para recoger apoyos decidido a presentarse a las primarias del partido, que se celebrarían en junio de 2017. Frente a él, Susana Díaz, una de las más críticas con su gestión, y Patxi López. El respaldo a la candidatura de Sánchez fue apoteósica y consiguió ganar las primarias del PSOE.

Aunque ya han pasado diez años desde aquel famoso Comité Federal del 1 de octubre, la expresidenta de la Junta de Andalucía sigue haciendo públicas sus discrepancias con la actual dirección del partido. Por eso, este miércoles durante la entrega de 'La Mesa' Jordi Évole no dudó en hacerla una pregunta muy directa a Susana Díaz: "¿A quién vas a votar?". Ella respondió con contundencia: "A mi partido, al PSOE. A ti no te voy a preguntar a quién vas a votar tú, pero yo voy a votar al PSOE".

El tenso rifirrafe entre Jordi Évole y Susana Díaz: "¿Qué imagen tienes de mí?"

Pero esta cuestión dio pie a un momento muy tenso entre ambos, ya que ella le acusó de hacerle una pregunta "tendenciosa": "El tipo de pregunta que me haces es tendenciosa, porque ya me estás situando en una posición política". Además, dejó claro que lo ocurrido con Pedro Sánchez fue "hace ya muchos años. Y yo te entiendo, porque no me conoces". "Pero yo creo que la pregunta puede interesar a mucha gente", insistió Jordi Évole.

A diferencia de otros históricos miembros del PSOE, como Felipe González quien ha asegurado que votará en blanco por su tirria a Pedro Sánchez, Susana Díaz reveló que ella votará a su partido, y explicó el motivo haciendo una comparación futbolera: "Ya la contesté y dije que no hacía falta que la contestara, porque yo soy del PSOE como del Betis y eso lo llevo dentro y me da igual quién esté al frente, igual que me da igual los once que saque Pellegrini, yo quiero que gane el sábado, que va a jugar el Derbi. Entonces yo soy del PSOE por encima de quien esté al frente y así vivo mi militancia, las cosas las vivo con pasión".

Ante esta explicación, el presentador de laSexta alabó a su compañera de mesa: "A mí la militancia me parece algo muy muy valioso. Hoy en día la militancia está de capa caída. Entonces yo que Susana diga esto yo lo admiro, sinceramente". "¿Quién me iba a decir a mí que yo te iba a escuchar a ti admirarme alguna vez en algo? Algo habré hecho mal para que tú me acabes admirando, Jordi, seguro Me voy a ir esta noche pensando '¿qué habré hecho yo para que Jordi me diga eso?'", le espetó con sorna Susana Díaz.

Siguiendo con la broma, Jordi Évole le preguntó: "¿Que imagen tienes de mí? Nos tenemos que conocer mejor tú y yo". "Susana tiene una entrevista de las tuyas, Jordi", le propuso Vicente Vallés, otros de los invitados a 'La Mesa'. Algo con lo que él se mostró encantado: "Yo encantado, nunca me la ha querido dar". "Eso es verdad, nunca se la he querido dar", sentenció la socialista, dándole la razón al comunicador catalán.