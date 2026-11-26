José Bono ha vuelto al primer plano de la política para apoyar a su partido, el PSOE, y en especial a Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Por tal motivo, este miércoles intervino en 'La Mesa' de Cristina Pardo, con la que protagonizó un tenso desencuentro con intercambio de reproches.

Desde el primer momento, la presentadora se mostró muy incisiva con el expresidente de Castilla-La Mancha, cuestionando su decisión de implicarse ahora en la campaña del PSOE "para frenar a la extrema derecha" cuando en 2023 "PP y Vox se quedaron a seis escaños de la mayoría absoluta" y él no participó. El político justificó su vuelta alegando que lleva "desde el año 2011 apartado de la actividad política pública" y que su paso al frente obedece a "una convicción y a una emoción personal". Además, advirtió que si gobernase el PP y Vox en coalición, "puede estar en peligro una cierta estabilidad del orden político".

Por otro lado, José Bono explicó que "hay dos almas" dentro del PSOE, "un alma más moderada y otra más progresista, un alma más española o más españolista, frente a otra que piensa más en el reparto territorial del poder". E incluso llegó a citar a Indalecio Prieto y Largo Caballero, que "no solamente no se hablaban, sino que se tirotearon en un mitin en Écija", aunque "al acabar la guerra, uno y otro se ayudaron para que Franco, que entraba en Madrid, no les fusilara".

"Le pregunto por su cambio de opinión y me habla de Largo Caballero", le espetó Cristina Pardo a José Bono a modo de reproche. Esto provocó que el socialista elevara su tono de voz, visiblemente indignado: "Me quiere imponer su criterio y así no es posible". Además, aseguró que en otros programas de otras televisiones le "suelen dejar que explique" su "opinión, no la opinión de quién pregunta". Ante esto, la presentadora le recordó que su labor consiste en hacerle "las preguntas que se pueden estar haciendo los ciudadanos".

El encontronazo entre José Bono y Cristina Pardo

Aunque sin lugar a dudas el momento de mayor tensión llegó hacia el final de la intervención de José Bono, cuando la periodista sacó a relucir las publicaciones sobre sus negocios y propiedades en República Dominicana y Marruecos. Cristina Pardo llegó a comparar su situación con el caso de José Luis Ábalos, algo que a su invitado no le hizo ninguna gracia, tachando de "pseudomedios sicofantes" al servicio del PP: "Si yo atacase a Pedro Sánchez, no me atacaría esta banda de sinvergüenzas inventando mentiras".

Al instar a "expulsar" del gremio a esos "pseudoperiodistas", la presentadora de Antena 3 se mostró muy dura con él: "Habla usted de expulsar a los periodistas sobrecogedores, y tienen ustedes algún socialista sospechoso de ser sobrecogedor que no ha sido ni siquiera expulsado del partido. El tiempo lo dirá". Sin embargo, el castellano-manchego continuó en sus trece: "No, pero hay que expulsarles. A los periodistas y a los socialistas y a los del PP que cogen sobres de dinero público y son unos sinvergüenzas, hay que echarlos a todos. Los ladrones, en una celda, y los difamadores y sinvergüenzas de la comunicación en la celda de al lado", sentenció José Bono.

"El tiempo lo dirá, señor Bono, que no es usted el primer político que arremete contra los periodistas y luego la realidad les quita la razón", le espetó Cristina Pardo, revolviendo más si cabe a su invitado: "No, no contra los periodistas no, no estás diciendo la verdad. Contra los periodistas ni media palabra, es contra los sinvergüenzas que cobran dinero y dicen ser periodistas y cobran un dinero por hablar mal de aquel a quien le han indicado el que les paga. Esos son con los que me meto, no con los periodistas".

"Lo veremos, señor Bono", insistió la conductora del programa, antes de despedirle. "Lo veremos todo, incluso podremos ver lo suyo", le advirtió José Bono, provocando las risas de la presentadora: "¿Lo mío? ¿Lo mío? Le aseguro que tengo la mitad de la mitad de la mitad que usted", dijo acerca de su patrimonio. Visiblemente enfadado, el político le reprochó que sacara a relucir ese tema: "No se pueden levantar calumnias".

"Señor Bono, queréllese usted contra ellos y así la justicia hablará", le instó Cristina Pardo, antes de despedirle con un "gracias por haber estado con nosotros". "Eso ya veré yo lo que hago, Cristina", le contestó él. "Hará usted muy bien lo que sea, me tengo que despedir, señor Bono, muy amable", concluyó la presentadora. Él, finalmente se despidió con un "hasta siempre", poniendo fin a este tenso rifirrafe en directo.

Cristina Pardo (@cristina_pardo) y José Bono tienen un momento de tensión al hablar de corrupción periodística en #LaMesa. 😳



📺 Todos los miercoles a las 23:00h en @antena3com y disponible en @atresplayer. https://t.co/Qbmg3KjIuq pic.twitter.com/o20EBPFCia — La Mesa (@LaMesa_A3) November 26, 2026