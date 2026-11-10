El tenso corte de Santiago Abascal por el que David Broncano acaba pidiendo perdón en 'La Revuelta': "Disculpa el tono"

Como era de esperar, la entrevista de David Broncano a Santiago Abascal en 'La Revuelta' ha sido muy tensa e incómoda desde el principio. Para empezar, desde el momento en el que Vox ha querido imponer su propio público vetando a los espectadores que habitualmente acuden al programa. Y después, durante la entrevista se han producido escenas de rifirrafe entre el presentador y el invitado y con continuos cortes entre ambos.

El primer gran instante de tensión ha llegado al hablar del machismo y de la posición de Vox ante la violencia de género. "¿Cuál es la imposibilidad que tenéis en reconocer o aceptar la desigualdad y la violencia que sufre la mujer en España?", le ha preguntado de primeras Broncano. "Yo creo que nosotros no tenemos ningún tipo de dificultad en reconocer la desigualdad ni la violencia de la mujer. Yo creo que al contrario, lo que hacemos es combatir las normas ineficaces y que buscan el enfrentamiento de sexos", ha respondido Abascal.

"¿A qué te refieres con el enfrentamiento de sexos, porque el enfrentamiento es que los hombres agreden a las mujeres?, cuando sucede claro", ha repreguntado David Broncano. "Hay hombres que agreden a las mujeres, pero la inmensa mayoría de los hombres quieren a las mujeres y los hombres que agreden a las mujeres merecen todo el rechazo penal, y por supuesto los violadores que pensamos que no deben salir de prisión", ha defendido el político. "Pero es que la situación es muy desigual", ha insistido Broncano.

"¿Tú crees que hay que seguir una ley que se ha demostrado que no ha conseguido solucionar aquello que debe combatir?", le ha querido cuestionar Abascal al presentador. "Yo lo que creo es que algunas leyes y medidas que se han implementado en los últimos años han ayudado a más mujeres; porque cuando decís que hay más denuncias, es porque hay más mujeres que se animan a denunciar porque se encuentran en un marco judicial y notan que hay un ambiente que les apoya un poco más de lo que había antes. Creo que hay medidas que ayudan a que las mujeres se sientan respaldadas por el Estado", le ha contestado Broncano al respecto.

"A mí eso me parece muy bien pero creo que no se puede poner en manos de ningún colectivo en España ni de las mujeres ni de determinado territorio la capacidad de denunciar, y que la simple denuncia lleve aparejada la detención y eso es lo que pasa en España. Si yo como vasco pudiera decir ese me ha amenazado y esa persona va al calabozo directamente no está siendo justo y las leyes no están siendo justas porque no están sirviendo para que haya menos mujeres asesinadas", ha recalcado por su parte Abascal.

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El firme corte de David Broncano a Santiago Abascal al hablar sobre machismo: "No frivolicemos con ese tema"

Tras ello, David Broncano ha querido saber por qué Vox no guarda minutos de silencio. "Independientemente de la ley en concreto y demás, yo creo que vosotros habéis sido poco protectores con la situación de desigualdad de las mujeres. Os habéis ausentado de minutos de silencio por víctimas de violencia de género y habéis desacreditado ese tipo de situaciones y eso no casa con el compromiso que tenéis con las víctimas. ¿Por qué no guardáis un minuto de silencio?", le ha preguntado el andaluz. "Yo cuando hay víctimas lo primero que hago es rezar, el minuto de silencio es una cuestión política que es respetable, pero cuando a mí me tratan de colocar detrás de una pancarta, que no comparto porque tienen mensajes ideológicos, yo no estoy detrás de esa pancarta", se ha defendido él.

"¿Pero qué clase de mensajes?", ha repreguntado Broncano. "Pues mensajes que criminalizaban al hombre", ha respondido Abascal. "Pero es que Santiago, los hombres hemos gobernado, si hemos puesto los huevos encima todo el tiempo", le ha tratado de decir el humorista. "Pero David si te quieres deconstruir no me obligues a mí", ha espetado Abascal. "Si no es deconstruir. Y no porque no me parezca bien hacerlo porque todos tenemos actitudes machistas", ha confesado David.

"Ese es el problema que cualquier cosa es machismo, estamos diciendo que el aire acondicionado es machismo, yo he escuchado eso, que si yo me siento así es mansplaining y eso es machismo", ha soltado entonces Abascal. "No frivolicemos con ese tema", le ha pedido Broncano de forma contundente. "No voy a frivolizar, al contrario, me vas a perdonar yo creo que la frivolización está en el planteamiento que me haces cuando el principal machismo es el que no respeta a las mujeres", le ha replicado el político de ultraderecha.

David Broncano tiene que disculparse por el tono con Santiago Abascal

Posteriormente, al hablar del cambio climático y de la negación por parte de Vox ha vuelto a producirse un momento de enfrentamiento entre el presentador de RTVE y el invitado. "Es que cuando se desacredita el método científico me pongo...", ha reconocido Broncano. "¿Pero quién lo está desacreditando? El método científico es la discusión, no es la religión, el método científico no es como estás diciendo tú que ya se ha llegado a la conclusión y no se puede discutir nada", le ha contradicho Abascal al presentador. "Te veo un poco desesperado", le ha llegado a soltar Santiago Abascal a Broncano al ver que no sabía cómo contestar a sus argumentos en torno a ese tema.

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Pero si ha habido un asunto que ha hecho que los dos se hayan enzarzado ha sido la posición de Vox internacionalmente y al hablar de cómo está aliado a EEUU con Donald Trump y a Israel con Netanyahu, que están en contra de nuestro país. "Yo con Israel he hablado de tres temas. Uno es la solidaridad por los atentados terribles del 7 de octubre, que van más allá de los crímenes de guerra, son demoníacos. Lo segundo de lo que he hablado ha sido de pedir que desde el parlamento de Israel no se reconociera la independencia de Cataluña porque había tentaciones de que eso pasara. Y luego que se nos respaldara", ha explicado Abascal.

"Pues me parece increíble Santiago que de las tres conversaciones que hayas tenido con Israel, una haya sido por la independencia de Cataluña, y que en ninguna hayas mencionado el terrorífico genocidio que han hecho contra miles de personas en Palestina", le ha replicado David Broncano. "Pensaba que por un mínimo de humanidad habrías hablado de esto. Me parece terrorífico que no lo hayas hablado", ha apostillado el presentador. "A mí me parece terrorífico que eso se produzca", le ha reconocido Abascal.

"Pero no has tenido huevos a decírselo", ha soltado entonces Broncano. "Lo de no tener huevos.... si quieres lo hablamos ahora", le ha contestado Abascal. Y eso ha provocado que el presentador haya tenido que pedir perdón. "Disculpa el tono", ha reconocido el humorista. "Déjame acabar. Igual tú no has tenido la gallardía de señalar al principal responsable, al que se debe reclamar por esos muertos que es a la organización terrorista de Hamás, que es la que utiliza a personas como escudos humanos. ¿Tú te crees que a mí me gusta la guerra o la muerte? Supongo que es fácil deshumanizarme, yo francamente no lo voy a hacer contigo. Cuando tú identificas eso como genocidio y das un número de la muerte de niños, claro que han muerto niños en Israel y en Palestina. Pero no voy a entrar en una discusión de datos contigo", ha sentenciado Abascal. "Claro es que no son discutibles", ha añadido Broncano.

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El recado de Abascal a Broncano al finalizar la entrevista

Finalmente, Santiago Abascal ha querido tirar de ironía al despedirse de David Broncano dejándole un nuevo recado. "Santiago no te voy a desear suerte...", le ha dicho el presentador. "Pues yo sí, porque vas a necesitarla", le ha soltado Abascal provocando la risa del público. "Perdona David, es que a veces me sale también un punto de cómico también que es el que tú has perdido en esta entrevista", le ha terminado diciendo el líder de Vox señalando así una de las críticas que más se ha hecho al presentador en redes sociales cuestionándole que haya dejado a un lado su faceta de humorista.

"¿Pero en qué sentido crees que la voy a necesitar?", ha querido saber Broncano. "Nah, es una broma", ha concluido Abascal. "Ah vale. Hablaremos en el futuro, el 29 de noviembre hay elecciones", ha reaccionado el presentador. "Que le vaya bien a España que es de lo que se trata y que todos los demás podamos contribuir a que haya una mejor convivencia y a que los españoles sean libres y prosperen", ha concluido el político.