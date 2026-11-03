El 'Telediario' de TVE salta a una nueva franja de emisión en la parrilla de La 1 y con estos presentadores por una cobertura especial

La 1 prepara una cobertura especial de cara a las elecciones legislativas de EEUU, conocidas como las elecciones del medio mandato o midterms, en las que se renuevan las dos cámaras que forman el Congreso: la de Representantes y el Senado. Y para seguir esta cita tan importante, TVE contará con un especial del 'Telediario' de más de cinco horas de duración y con Alejandra Herranz, una de sus presentadoras, desplazada a Washington.

Así, tras el regreso de 'La Revuelta' tras casi una semana de descanso, La 1 emitirá la película 'Mientras dure la guerra' de Alejandro Amenábar en prime time. Y justo después, a partir de las 01:00 horas y hasta las 06:00 de la mañana, la cadena pública apostará por dicho especial informativo para analizar y comentar todo lo que acontezca en los comicios.

Esta retransmisión se ofrecerá en directo y se podrá seguir a través de La 1, el Canal 24 horas y RTVE Play. Con ello, TVE vuelve a cambiar su programación del martes tras retirar 'Al cielo con ella', que desde el domingo ha vuelto a La 2, y tras emitir doble entrega de 'MasterChef Celebrity Legends' la semana pasada.

La cobertura de RTVE de las midterms de EEUU

Desde ayer lunes, Alejandra Herranz se encuentra en Washington para presentar los bloques en los 'Telediarios' sobre estas midterms. La cobertura se reforzará con el enviado especial a la capital estadounidense, Alberto Freile, y con el corresponsal en México, José Antonio Guardiola, desplazado a Florida, ante la importancia del voto latino en estos comicios. Ellos se sumarán a las corresponsales de Nueva York y Washington, Ángela García Romero y Cristina Olea, que llevan realizando reportajes especiales desde el pasado sábado.

Y como decimos, en la próxima madrugada del martes 3 al miércoles 4, TVE ofrecerá el Especial Informativo 'Examen a Trump, Midterms en EE.UU.' de 01:00 a 06:00 horas. Conducido por Igor Gómez y Marinal Ribel, contará con la participación de 12 analistas, conexiones con la red de corresponsales y entrevistas a expertos y especialistas en la actualidad de Estados Unidos.

Todo, para explicar las claves y contar las primeras proyecciones y resultados que se conozcan de madrugada. Además, 'La noche en 24 horas' de hoy 3 de noviembre se centrará también en las elecciones estadounidenses, que han sido foco de atención en el Canal 24 horas desde este fin de semana.

Así queda la programación nocturna de La 1 este martes 3 de noviembre: