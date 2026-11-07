'El Secreto', avance capítulo del domingo 8 de noviembre: La Policía va a por Kader y la encrucijada de Serhat en Antena 3

'El Secreto', la nueva serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos. Esta semana, la cadena ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas a pesar de estar en mitad de un puente por el día de Todos los Santos.

En concreto, la cadena de Atresmedia ofrecerá este domingo el décimo capítulo de 'El secreto'. ¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 8 de noviembre

Serhat acude con Berrak al médico y descubre que es cierto que está embarazada. Además, se entera de que falsificó su firma para que le implantaran el embrión.

Berrak amenaza a Serhat con tener el bebé y mandarlo en adopción si continúa con el divorcio. Por su parte, Cihan ofrece mucho dinero a Ebru para que le ayude con sus negocios ilegales en el hotel. Y Berrak pide a Tibet que haga todo lo necesario para llevarse a Kader de la casa.

La policía aparece con agentes de los servicios sociales para llevarse a Kader ya que han puesto una denuncia de que sufría malos tratos. Como solución, Zeynep decide adoptar a la niña.

Serhat habla con su abogado para que ayude a Zeynep con la adopción y descubren que debe cumplir varios requisitos, entre ellos, estar casada.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Berrak aseguró que está embarazada, pero Serhat no la creyó y confesó a sus hijas la verdad sobre la infidelidad de su madre. Además, contó que Kader es su hermana.

Hayal e Ilkim estaban impactadas y no querían volver a ver a Berrak. También pagaron el disgusto con su padre por haberles ocultado algo tan importante.

Zeynep estaba muy emocionada porque ibaa a trabajar como profesora en el colegio de las niñas. Mientras, Kader intentó acercarse a sus hermanas, pero ellas necesitaban tiempo para asimilar lo sucedido.

Cihan y Ebru pasaron tiempo juntos, pero Zeynep no lo aprobaba ya que él es un hombre casado.