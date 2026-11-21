'El Secreto', la serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos. Esta semana, la cadena ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas compitiendo contra el estreno de la entrega dominical de 'GH VIP'

En concreto, la cadena de Atresmedia ofrecerá este domingo el décimo capítulo de 'El secreto'. ¿Pero qué va a pasar en el capítulo de la ficción este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 22 de noviembre

Zeynep es trasladada al hospital tras haber sido apuñalada. Su familia está muy preocupada esperando noticias de los médicos cuando de repente descubren que está casada con Serhat.

Los médicos consiguen estabilizar a Zeynep y se va con Serhat, quien está muy pendiente de ella durante su recuperación. Además, ambos visitan a Kader para mostrar a la pequeña que no se han olvidado de ella y que volverá a casa lo antes posible.

Azra cree que por fin se va a librar de Cihan, pero él no lo va a permitir. Por su parte, Cihan sigue utilizando a Ebru en sus negocios turbios con la excusa de que está enamorado de ella.

Un delincuente entra en el hotel con la ayuda de Cihan y acaba poniendo en peligro la vida de Ebru y de Serhat.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Serhat propone a Zeynep casarse para que pueda adoptar a Kader y ella acepta. Hayal e Ilkim descubren que su abuela les hizo una prueba de paternidad y se sienten muy tristes y decepcionadas. Serhat también se enfada con su madre al enterarse.

Cihan quiere utilizar a Ebru en sus negocios ilegales y le hace creer que está enamorado de ella. Mientras, Serhat y Zeynep hacen oficial su matrimonio firmando los papeles en el juzgado.

Azra entrega dinero en secreto a la familia del hombre al que atropelló años atrás. Mustafa quiere ayudarla con este asunto, pero le acaban acusando injustamente y todo acaba en un terrible accidente que afecta a Zeynep.