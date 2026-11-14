'El Secreto', avance capítulo del domingo 15 de noviembre: Un accidente y la boda de Serhat y Zeynep en la serie de Antena 3

'El Secreto', la serie turca de Antena 3, sigue consolidándose poco a poco en la noche de los domingos. Esta semana, la cadena ofrecerá un nuevo episodio a partir de las 22:10 horas compitiendo contra la recta final del partido entre España-Inglatera de la Nations League, que obligará a La 1 a retrasar 'La película de la semana'.

En concreto, la cadena de Atresmedia ofrecerá este domingo el décimo capítulo de 'El secreto'. ¿Pero qué va a pasar en el capítulo de 'El secreto' de este domingo? En El Televisero te lo avanzamos:

Avance de 'El secreto' del domingo 15 de noviembre

Serhat propone a Zeynep casarse para que pueda adoptar a Kader y ella acepta. Hayal e Ilkim descubren que su abuela les hizo una prueba de paternidad y se sienten muy tristes y decepcionadas. Serhat también se enfada con su madre al enterarse.

Cihan quiere utilizar a Ebru en sus negocios ilegales y le hace creer que está enamorado de ella. Mientras, Serhat y Zeynep hacen oficial su matrimonio firmando los papeles en el juzgado.

Azra entrega dinero en secreto a la familia del hombre al que atropelló años atrás. Mustafa quiere ayudarla con este asunto, pero le acaban acusando injustamente y todo acaba en un terrible accidente que afecta a Zeynep.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'El secreto'?

En el último capítulo de 'El secreto', Serhat acude con Berrak al médico y descubre que es cierto que está embarazada. Además, se entera de que falsificó su firma para que le implantaran el embrión.

Berrak amenaza a Serhat con tener el bebé y mandarlo en adopción si continúa con el divorcio. Por su parte, Cihan ofrece mucho dinero a Ebru para que le ayude con sus negocios ilegales en el hotel. Y Berrak pide a Tibet que haga todo lo necesario para llevarse a Kader de la casa.

La policía aparece con agentes de los servicios sociales para llevarse a Kader ya que han puesto una denuncia de que sufría malos tratos. Como solución, Zeynep decide adoptar a la niña.

Serhat habla con su abogado para que ayude a Zeynep con la adopción y descubren que debe cumplir varios requisitos, entre ellos, estar casada.