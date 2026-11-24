RTVE celebró este lunes 23 de noviembre su debate a ocho entre los portavoces parlamentarios de los partidos con grupo propio en el Congreso. Moderado por Xabier Fortes y arropado por una amplia cobertura informativa liderada por Pepa Bueno, contó con la participación de Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Rodríguez de Millán (Vox), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (EH Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV).

Esta cita, crucial en la última semana de campaña de cara a las elecciones del próximo domingo 29, tuvo una excelente acogida en redes, donde el público aplaudió la organización de la Corporación pública y, sobre todo, el papel que desempeñó Xabier Fortes, que hizo alarde de su indiscutible solvencia dirigiendo la retransmisión, repartiendo los turnos de palabra y administrando los tiempos de los ocho contendientes.

Un gran sector de la audiencia consideró que fue un encuentro mucho más "interesante", "representativo" y "útil" que el cara a cara que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo el pasado jueves. En definitiva, y como resumen, para la población que lo vio se trató de "un magnífico debate" y "muy clarificador" para definir el sentido del voto el 29-N. Más "ágil" y "ameno" gracias a "la mano" del "gran Xabier Fortes", se leyó en RRSS.

Y estas positivas sensaciones se han traducido en formidables resultados cuantitativos. El debate se encumbró como lo más visto del día en TV con un poderoso 24,2% de cuota de pantalla y una media de más de 3,1 millones de telespectadores. Ese índice de share ascendió a casi un 27% con el simulcast con el Canal 24 horas. Además, a lo largo de la retransmisión, conectaron más de seis millones de contactos únicos.

Arranca la semana decisiva con #DebateA8RTVE



➡️ LO + VISTO del día en TV con un 24.2% de share y una media de 3.108.000 espectadores en La1



➡️ Más de 6 millones de espectadores conectaron en algún momento



➡️ Crece a un 26.9% en simulcast con el 24H#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/wPw3i66nSp — Dos30' (@Dos30TV) November 24, 2026

Por otro lado, mención aparte merecen los registros alcanzados por el previo y el post del debate. 'La cuenta atrás', que acogió las llegadas de los portavoces y el preámbulo, firmó un 11,7% de cuota y congregó a casi 1,5 millones de televidentes. Por su parte, el análisis posterior, con las primeras reacciones de los formaciones políticas y la valoración de analistas y politólogos, lideró con creces con un destacado 18% y más de 1,2 millones de seguidores. Si sumamos el dato del 24 horas, esas cifras crecieron a un 12,7% y un 20,4% respectivamente.

Buenos datos del previo y el post al #DebateA8RTVE



➡️ La cuenta atrás firma un 11.7% de share y una media de 1.489.000 espect. (12.7% en simulcast)



➡️ El análisis posterior LIDERA con un 18% y 1.240.000 espect. (20.4% en simulcast)#QueVivaLaTele #Audiencias https://t.co/nALRjL7ba9 pic.twitter.com/JhBZWLW99v — Dos30' (@Dos30TV) November 24, 2026

Con todo, La 1 de TVE se convirtió en la cadena líder del lunes con un 14,6% gracias a los extraordinarios rendimientos de un debate que vamos a analizar en el El Televisero de manera pormenorizada en virtud de un informe de la consultora Dos30':

En primer lugar, por sexos, el formato fue más competitivo en hombres (25,8%) que en mujeres (22,8%). En cuanto a targets de edad, despuntó en jóvenes (13-24 años) con un 32,8% y en adultos-jóvenes (25 a 44 años) con un 25,8%. No obstante, los segmentos de población que más aportaron en términos de espectadores fueron los adultos (45-64 años) con 1,1 millones y los mayores de 65 años con cerca de 1,3 millones.

Respecto a la curva, fue claramente ascendente. El primer minuto (22:02 horas) anotó un 18,7% y el último (23:37 horas) un 24,6%. Además, alcanzó picos por encima del 28%. La cuota máxima tuvo lugar a las 23:22 horas con un 28,2%. Por su lado, el minuto más visto se produjo a las 22:25 horas con más de 3,3 millones de televidentes (24%).

Por último, sobre el funcionamiento del 'Debate a 8' de RTVE por ámbitos, hay que subrayar en rojo el registro obtenido en Madrid, donde rozó el 40% de cuota. Tampoco fueron baladíes las métricas cosechadas en Euskadi (31,1%), Comunidad Valenciana (29,6%), Castilla y León (29,1%), Castilla-La Mancha (25,3%), Galicia (24,7%) y Navarra (24,4%). Todos estos mercados se situaron por encima de la media nacional. En la otra cara de la moneda, Canarias, donde promedió su marca más baja con un débil 9,5%.