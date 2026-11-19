Susanna Griso entrevistó a Pedro Sánchez este miércoles en 'Espejo Público'. Todo un acontecimiento dado que el Presidente del Gobierno no se presentaba en el programa de Atresmedia desde diciembre de 2023 a pesar de las continuas invitaciones del equipo. Se esperaba así un gran resultado de audiencia y las cifras, desde luego, no han defraudado.

El magacín matinal de Antena 3 subió hasta un 15% de cuota de pantalla en lo que respecta a la emisión completa. No pudo superar a La 1 de TVE, que mantuvo el control de la mañana, pero sí se situó como la oferta líder entre las televisiones privadas con una ventaja considerable: exactamente a +3,9 puntos de Telecinco, su inmediato competidor, que se quedó en un 11,1%.

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También creció en otro parámetro importante: el volumen de espectadores. Congregó a 423.000 de media y alcanzó más de 2,4 millones de contactos. Así, se trató del cuarto mejor resultado del año. Y en ello tuvo todo que ver la aparición de Pedro Sánchez, que, con su encuentro ante Susanna Griso, se enfrentaba a su tercera entrevista periodística tras las de Carlos Franganillo y Javier Ruiz y a su sexta intervención televisiva después de su paso por 'La Revuelta', 'La última hora', 'El perro andaluz', 'Fuera de control' e 'Informativos Telecinco'.

La entrevista del candidato socialista, que se extendió desde las 09:02 hasta las 10:01 horas, se disparó hasta rozar el 20% de media (19,9%). Se convirtió en el mejor dato de una entrevista en 'Espejo Público' en casi dos años, concretamente desde enero de 2025, y se tradujo en 442.000 telespectadores.

#EspejoPúblico firma un 15% de share y una media de 423.000 espectadores en @antena3com con la visita de Pedro Sánchez



🟠 Más de 2.4 millones de espectadores únicos



🟠 CUARTO MEJOR DATO DEL AÑO



🟠 La entrevista al presidente alcanza un gran 19.9%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/KleQFLYH6R — Dos30' (@Dos30TV) November 19, 2026

De este modo, en términos de cuota, la entrevista de Susanna Griso a Sánchez se coloca en el top tres de las más competitivas; solo por detrás del 33,9% de 'La Revuelta' de Broncano y del 25,7% de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez. A su vez, se sitúa muy lejos del pobre 7,8% que obtuvo la visita del líder del PSOE a los informativos de Mediaset 48 horas antes.

'La Revuelta' - 33,9%

'El Perro Andaluz' - 25,7%

'La Última Hora' - 14,2%

'Fuera de control' - 8,1%

'Informativos Telecinco' - 7,8%

'Espejo Público' - 19,9%

Análisis pormenorizado del rendimiento en audiencias de Sánchez en 'Espejo Público'

Sin duda, la expectación quedó demostrada. A continuación, vamos analizar el rendimiento de esa charla entre Griso y Pedro Sánchez con un informe minucioso elaborado por la consultora 'Dos30':

En primer lugar, por sexos, las cifras fueron muy parejas: el público femenino acaparó un 20,2% de cuota mientras que el masculino representó un 19,6%. En cuanto a targets de edad, despuntó en jóvenes (13 a 24 años) con un 25,1% y en adultos (45 a 64 años) con un 20,8%. También fue reseñable el índice de share alcanzado en mayores de 65 años con casi un 20%. Precisamente este último segmento fue el que más aportó al promedio de espectadores (204.000).

Respecto a la curva minuto a minuto, fue positiva, con un crecimiento gradual. El primero marcó un 16,9% y el último un 21,2%. El minuto de mayor cuota se registró a las 09:52 horas con un 21,4% y el de más alto seguimiento tuvo lugar a las 10:01 horas, en el momento del desenlace, con más de medio millón de televidentes frente a la pantalla de Antena 3.

Por último, sobre su funcionamiento por ámbitos, hay que destacar que arrolló principalmente en dos mercados: Canarias (30,8%) y Comunidad Valenciana (29,7%). No obstante, también atesoró grandes registros en Castilla y León (26,2%), Aragón (23,8%), Navarra (22,4%), Murcia (22,1%), Castilla-La Mancha (21,9%) y Andalucía (21,4%). En todos estos territorios superó holgadamente la marca a nivel nacional (19,9%).