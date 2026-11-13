El reencuentro entre Rosa Benito y Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes' acaba de la forma más inesperada: "¿Crees que no soy capaz?"

Rosa Benito se quedó a las puertas de la gran final de 'Supervivientes All Stars 3', que acabó ganando Asraf Beno, el concursante con el que más enfrentamientos ha tenido en Honduras. Sin embargo, la exmujer de Amador Mohedano se convirtió en una de las protagonistas de la última gala, donde vivió un esperando reencuentro con Jorge Javier Vázquez, con el que tenía muchas cuentas pendientes.

Antes de que la madre de Rosario Mohedano entrara en el plató para abordar su paso por el concurso, tuvo un encuentro privado con el presentador. Tras un efusivo abrazo y después de que Jorge Javier alabara lo bien que lo ha hecho, el comunicador le informó de que su hija se había sentado en 'De Viernes', algo que la dejó muy descolocada. "¿Mi hija?", preguntó sin dar crédito, aunque finalmente reconoció: "Pues si eso la hace feliz a ella me hace feliz a mí también. Y no hay que tener miedo, hay que ser valiente".

"¿Por qué te sorprende que se haya sentado?", quiso saber el presentador. A lo que ella respondió: "Porque creo que no estaba en sus planes". "¿Por qué crees que se ha sentado?", le preguntó Jorge, pero ella reconoció no tener "ni idea". Por ello, él le informó que "en algunos momentos, tu hija ha mostrado su desacuerdo contigo", lo que a ella le pareció "normal": "Había veces que decía 'madre mía, ¡qué difícil lo estaré poniendo!'. Pero ellos me conocen y saben cómo soy".

"(Rosario) ha llegado a decir 'yo quiero tener una conversación con ella cuando vuelva'", le siguió informando Jorge Javier, dejándole claro que "tu hija ha dicho que has hecho un concurso estupendo, pero ella quiere tener conversaciones contigo". A continuación, también le anunció que "Belén Esteban ha vuelto a Mediaset". "Ella vuelve y yo me voy", se limitó a decir Rosa Benito, casi sin inmutarse.

¿Participaría Rosa Benito en 'GH VIP' junto a Belén Esteban?

Pero el presentador fue más allá: "Me están llegando rumores de que Belén Esteban podría participar en el próximo 'GH VIP'". "¿Y qué quieres que participe yo también?", le preguntó la exconcursante de 'Supervivientes All Stars'. A lo que él le contestó con otra pregunta: "¿Estarías dispuesta?". "¿Te crees que no soy capaz?", le espetó Rosa, dejando abierta esta posibilidad.

Ya avanzada la gala final de 'Supervivientes All Stars', Rosa Benito hizo su entrada en el plató, donde se reencontró con todos sus excompañeros. Y, aunque Jorge Javier y ella hablaron de su paso los Cayos Cochinos, fue inevitable que salieran a relucir sus enfrentamientos del pasado. "En todos estos años también nos ha separado la posición respecto a tu sobrina Rocío Carrasco", confesó el presentador. Intentando limar asperezas con la que fuera su compañera de 'Sálvame', el catalán reconoció: "Yo creo que aquí cada uno está en un punto y por mucho que hablemos no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo. Tú te mantienes en tu posición y yo en la mía".

Además, Jorge Javier recordó que, durante años, Rosa Benito y él fueron compañeros de batallas: "Yo no puedo obviar los años que hemos vivido, al lado de esta señora, 15 de los mejores años de mi carrera profesional". Aunque dejó claro que, pese a sus diferencias, él la iba a tratar como a una participante más: "En estos momentos Rosa Benito es una concursante de un programa que yo presento y mi deber es ceñirme a este concurso y tratarla como una concursante, aún dejando de manifiesto nuestras diferencias", sentenció el presentador.